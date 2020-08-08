У Telegram злили персональні дані 7 тисяч військових
Незаконне поширення персональних даних військовослужбовців в умовах військової агресії з боку Російської Федерації може завдати істотної шкоди обороноздатності держави
Офіс омбудсмена виявив telegram-бот, який поширював персональні дані майже 7 тисяч військовослужбовців. Про це повідомили в Офісі омбудсмена.
«У липні поточного року Департаментом у сфері захисту персональних даних секретаріату уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в процесі здійснення моніторингу дотримання законодавства у сфері захисту персональних даних виявлено чат-бот в месенджері Telegram, в якому оприлюднено табличний файл з персональними даними (ПІБ, номерами військових частин, стверджувальними датами самовільного залишення військових частин). Загалом список містить дані щодо 6 907 військовослужбовців», – повідомив офіс омбудсмена.
В Офісі омбудсмена наголосили, що незаконне поширення персональних даних військовослужбовців в умовах військової агресії з боку Російської Федерації може завдати істотної шкоди обороноздатності держави.
Секретаріатом уповноваженого було направлено листи на адресу Служби безпеки України та Національної поліції з метою вжиття відповідними органами заходів реагування в межах їхньої компетенції.
Зокрема було наголошено на необхідності невідкладного блокування Telegram-бота, який станом на 7 серпня продовжував поширювати зазначений файл з персональними даними.
«06.08.2020 Головним слідчим управлінням Національної поліції України повідомлено, що підрозділом дізнання Солом’янського управління поліції Головного управління Національної поліції України у м. Києві за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною першою статті 182 Кримінального кодексу України (Порушення недоторканності приватного життя)», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, поліція затримала киянина, який збував наркотики через Telegram.