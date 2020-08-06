Поліція затримала киянина, який збував наркотики через Telegram (фото)



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У молодика виявлено пакети з розфасованою речовиною рослинного походження, зовні схожою на канабіс Фото: Прокуратура Києва

Молодик робив «закладки» на території Києва

Столичні правоохоронці затримали 29-річного киянина, який займався збутом наркотичних речовин через Telegram шляхом здійснення «закладок» на території міста.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Так, під час відпрацювання території Солом’янського району столиці було виявлено громадянина, у рюкзаку якого знаходилось п’ять поліетиленових пакетів з розфасованою речовиною рослинного походження, зовні схожою на канабіс.

У подальшому у ході проведення невідкладного обшуку за місцем проживання останнього виявлено та вилучено 315 поліетиленових пакетів, ємкість з кристалоподібною речовиною білого кольору та паперові згортки з речовиною рослинного походження у висушеному стані. Також вилучено пристрій для вакуумування та упакування поліетиленових пакетів і ваги.

Вилучені речовини направлено на експертизу.

Після надходження висновку експерта буде вирішено питання щодо повідомлення громадянину про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 КК України.

Як повідомлялося, столичні правоохоронці виявили в автомобілі порушника речовини і обладнання для виготовлення наркотиків.