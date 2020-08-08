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    У Білорусі затримали довірену особу головної суперниці Лукашенка

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    Андрія Смоленчука з дружиною затримали недалеко від виходу з офісу - У Білорусі затримали довірену особу головної суперниці Лукашенка
    Андрія Смоленчука з дружиною затримали недалеко від виходу з офісу

    Затриманий у неділю, 9 серпня, мав працювати на виборчій дільниці спостерігачем

    У п’ятницю ввечері в Мінську затримали довірену особу опозиційної кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської Андрія Смоленчука і його дружину Жанну Мякиш.

    Про це повідомляє видання Tut.by.

    Зазначається, що Смоленчук у неділю, 9 серпня, мав працювати на виборчій дільниці спостерігачем.

    За словами прессекретаря Тихановської, подружжя затримали недалеко від виходу з офісу, причина затримання поки невідома.

    Зараз затримані перебувають в РУВС Заводського району Мінська.

    Напередодні у Мінську силовики затримали главу виборчого штабу Тихановської Марію Мороз. Згодом її відпостили. У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі повідомили, що Мороз не затримували, а лише «запросили на бесіду».

    Також у п'ятницю ввечері білоруські силовики масово затримували велосипедистів у Мінську.

    Як відомо, 7 серпня білоруська міліція затримала у Мінську громадян України Ірину Ромалійську та Іван Гребенюка, а також росіянина Юрія Баранюка.

    Нагадаємо, у Білорусі стартувало дострокове голосування на виборах президента

    На фоні президентських виборів, Білорусь розпочала термінову мобілізаціюПризивають на службу чоловіків у віці до 35 років, які раніше проходили службу в лавах Збройних сил. Примітно, що вони повинні з'явитися в пункти збору 10 серпня, тобто на наступний день після голосування на президентських виборах.

    Нагадаємо, президентські вибори в Білорусі пройдуть 9 серпня. До них допустили п'ять кандидатів. Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, буде обиратися на шостий строк поспіль. Передвиборна кампанія відзначена безпрецедентними вуличними виступами супротивників Лукашенко. В країні також спалахують акції протесту, на яких затримують десятки людей.

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