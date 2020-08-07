У Бейрут після вибуху спалахнули антиурядові протести



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Мітингарі звинувачують уряд в недбалості Фото: theguardian.com/theguardian.com

У ході сутичок поліція застосувала сльозоточивий газ

У ліванській столиці Бейруті через вибух, який стався там 4 серпня, відбулися протести з вимогою відставки уряду. Поліція застосовувала сльозогінний газ для розгону мітингувальників.

Про це повідомляє ВВС.

Як повідомляється, мітингарі під будівлею парламенту Лівану почали звинувачувати уряд в недбалості, яка призвела до вибуху в порту і ряду інших наслідків. У ході демонстрацій сталися сутички між поліцією та протестувальниками.

Мітингарі розпалювали вогонь та кидали каміння у правоохоронців. У відповідь поліцейські застосовували сльозогінний газ. Кілька осіб поранено.

Нагадаємо, у Лівані затримала 16 осіб у справі про вибух у порту Бейрута.

Як писав вже «Главком», наразі три десятки українців у Бейруті просять про допомогу.

Раніше повідомлялося, що від вибуху в Бейруті могли постраждати два судна, які пливли з України.

Наразі відомо, що кількість жертв вибуху зросла до 135 осіб.

Також відомо, що аміачну селітру, яка вибухнула в порту у Бейруті, конфіскували з судна Rhosus ще у вересні 2014 року. А власником цього судна був російський бізнесмен Ігор Гречушкін з Хабаровська.

Як відомо, президент США Дональд Трамп не вірить, що вибух у ліванському Бейруті – це нещасний випадок. Він заявив з посиланням на дані військових, що це результат атаки і вибуху бомби.

За останніми даними, збитки від вибуху у Бейруті можуть зрости до $15 млрд.

Губернатор ліванської столиці зазначив, що без зовнішньої допомоги Бейрут може зіткнутися з продовольчою кризою. Напередодні міністр економіки країни заявив, що запасів зерна в Лівані залишилося менш ніж на місяць.

Між іншим, Євросоюз вже пообіцяв допомогти Лівану.