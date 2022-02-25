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    Країни, які стали на бік України. Карта

    Станом на зараз вже 73 країни та 9 міжнародних організацій підтримали Україну - Країни, які стали на бік України. Карта
    Станом на зараз вже 73 країни та 9 міжнародних організацій підтримали Україну
    Дані МЗС

    Глава МЗС Кулеба: Зброя і санкції - це зараз головне

    Глава української дипломатії Дмитро Кулеба анонсував нові санкції ЄС вже сьогодні. Зброя, за його словами, теж на підході.

    «Сьогоднішні атаки РФ на дитячий садок і дитячий будинок є воєнними злочинами та порушенням Римського статуту. Разом з Офісом Генерального прокурора збираємо ці та інші матеріали, які невідкладно передамо до Гааги. Відповідальність неминуча», – запевнив міністр.

    Кулеба впевнений: світ підтримує Україну: «Міжнародна коаліція на захист України та миру продовжує посилюватися. Вчора до неї входило 58 країн та 6 міжнародних організацій. Станом на зараз вже 73 країни та 9 міжнародних організацій».

    «Рада Європи, гнучкість якої щодо Росії я знаю дуже добре з роботи там послом, сьогодні ухвалила революційне для себе рішення – спільний комітет Ради Європи, що об’єднує керівництво ПАРЄ, представників держав-членів та генерального секретаря організації, рекомендує застосувати щодо Росії процедуру, що веде до виключення цієї держави з Ради Єавропи», – зазначив урядовець.

    За даними Кулеби, сьогодні відбулися мої розмови з главами МЗС Індії, Японії та США. Міністр також братиме участь онлайн в засіданні Ради МЗС Євросоюзу. Саме на ньому будуть затверджувати санкції.

    «Президент України Володимир Зеленський, я як міністр закордонних справ, вся дипломатична система працює нон-стоп щоб забезпечувати щоденний повномасштабний наступ на РФ на дипломатичному фронті. Ми не зупинимося та не здамося», – запевнив він.

    Теги: МЗС Росія санкції війна Україна Дмитро Кулеба
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    Країни, які стали на бік України. Карта