Вакарчук уперше показав дітей

Співак зізнався, що дуже любить своїх дітей і щохвилини життя надихається ними

Український співак, лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук уперше показав своїх дітей – чотирирічного сина Івана та трирічну доньку Соломію. Знімок музикант опублікував у своєму Instagram, повідомляє «Главком».

На знімку діти артиста грають разом на майданчику, влаштувавшись на іграшковій машинці. Облич малюків не видно.

Діти Вакарчука фото: Святослав Вакарчук/Instagram

«Коли мене запитують, як я справляюся з неймовірним стресом і психологічними викликами останніх трьох років, завжди кажу про три кити, на яких непохитно стоїть моя психіка: музика, сім'я і поїздки на фронт. Про музику в моєму житті за мене говорять мої пісні. Про виступи на фронті, яких уже було понад триста, досить часто розповідаю сам. У ці дні маю привід розповісти трохи про свій найдорожчий скарб. Позавчора Іванові виповнилося чотири роки. Сьогодні – три роки Соломійці», – поділився Вакарчук.

Він зізнався, що дуже любить своїх дітей і щохвилини життя надихається ними.

«І в ці святкові для нашої родини дні просто хочу побажати, щоб і Івасик, і Соломійка, як і всі наші українські діти, коли виростуть, ніколи не знали слова «війна». Відчуваю: саме це зараз – найголовніше побажання. Воно веде вперед. Воно мотивує. Воно дає силу. За це і стоїмо. І вистоїмо», – додав співак.

Як повідомлялося, напередодні Великодня, лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук приїхав до Мукачева, де разом зі своєю мамою Світланою Олександрівною прогулявся затишними вуличками.

Нагадаємо, раніше Вакарчук відреагував на новину «Главкома» про заробітну плату музиканта у 2024 році. За 2024 рік сукупний дохід військовослужбовця склав 1 млн грн, це у понад 10 разів менше порівняно з 2023 роком. Торік найбільше коштів декларанту принесла армійська служба – 330,7 тис. грн. Для порівняння: у 2022-2023 роках грошове забезпечення військовослужбовця Вакарчука складало 764,7 тис. грн.

Тим часом менеджерка Вакарчука заявила, що артист немає посвідчення учасника бойових дій (УБД) та не планує знову йти в політику.

Як повідомляв «Главком», у травні 2024 року військовослужбовець Святослав Вакарчук подав декларацію при звільненні. Тоді пресслужба «Океану Ельзи» у коментарі «Главкому» уточнила, що екснардеп та лідер гурту «Океан Ельзи» продовжує бути мобілізованим у Збройних силах, оскільки декларація про звільнення з посади не означає демобілізацію з війська. У випадку зі Святославом Вакарчуком йшлося про переведення із посади на посаду. При цьому представники артиста не уточнили назву нової посади виконавця у ЗСУ.