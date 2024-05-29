СБУ ідентифікувала «правоохоронців», які захищають окупаційний режим на Луганщині

Правоохоронці повідомили зловмисникам про підозру за колабораційну діяльність

СБУ: «Зловмисники здійснюють «кримінальне переслідування» місцевих мешканців на підставі законодавства РФ»

Служба безпеки України проводить розслідування колабораційної діяльності начальника «райвідділу МВС РФ» в окупованому Луганську та ще двох окупаційних «поліцейських». Про це повідомляє 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

«СБУ задокументувала незаконну діяльність «правоохоронців», які захищають окупаційний режим у лавах створеної агресором поліцейської системи на Луганщині», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, серед колаборантів – мешканець Антрациту, який у 2023 році очолив підрозділ російської поліції у тимчасово окупованому Луганську – так званий відділ МВС РФ «Кам’янобрідський». Наразі правопорушник продовжує керувати незаконною силовою структурою, наголосили в СБУ.

фото: СБУ

Також ідентифіковано особи жителів Старобільського району та міста Хрустального, які торік присягнули на вірність агресору й відтоді служать окупантам у так званих відділах внутрішніх справ МВС РФ «Старобільський» та «Краснолуцький».

«Зловмисники допомагають підтримувати встановлений агресором «порядок» на захопленій Луганщині та незаконно здійснюють «кримінальне переслідування» місцевих мешканців на підставі законодавства РФ», – зазначили українські правоохоронці.

Їм повідомлено про підозру за колабораційну діяльність (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Правопорушникам загрожує до 15 років тюрми.

Нагадаємо, Служба безпеки викрила у Києві підпільний осередок прокремлівського політпроєкту «Другая Украина». Цю організацію в Росії очолив обвинувачений у державній зраді Віктор Медведчук, який координує свою діяльність з ФСБ.

До слова, правоохоронці затримали двох агентів ФСБ, які готували координати для масованих ударів ворога по Київській, Черкаській, Полтавській, Вінницькій та Кіровоградській областях напередодні Великодня. Цілями ворога були енергогенеруючі підприємства та склади зберігання паливно-мастильних матеріалів. Про це повідомила пресслужба СБУ.