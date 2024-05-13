Знищення військової техніки РФ та затримання чиновника «Укрзалізниці». Головне за 13 травня

Українські захисники збили штурмовик Су-25 та російський вертоліт Ка-52 «Алігатор»

Правоохоронці викрили на корупції чиновника «Укрзалізниці», Зеленський провів кадрові зміни в Службі зовнішньої розвідки, Євросоюз остаточно схвалив продовження безмитної торгівлі з Україною. «Главком» склав добірку новин 13 травня, щоб ви були в курсі головних подій:

Правоохоронці викрили на корупції чиновника «Укрзалізниці»

СБУ і Нацполіція затримали у Києві чиновника «Укрзалізниці», який вимагав хабарі з підприємців. Служба безпеки та Національна поліція за сприяння керівництва «Укрзалізниці» викрили на корупції заступника начальника служби колії регіональної філії АТ «Укрзалізниця» у Києві.

За матеріалами справи, посадовець вимагав 10 млн грн хабаря від керівника столичної будівельної компанії.

Євросоюз остаточно схвалив продовження безмитної торгівлі з Україною

Європейський Союз остаточно схвалив «торговельний безвіз» для України. Це означає, що Київ ще рік зможе торгувати з ЄС без квот і мит. ЄС дозволив Україні експортувати її сільськогосподарську продукцію до блоку без квот і мит ще до 5 червня 2025 року, але із запобіжниками для захисту інтересів європейських аграріїв.

Це означає, що Єврокомісія може вжити швидких заходів, якщо через імпорт з України певних продуктів виникнуть значні порушення на ринку ЄС або ринках однієї чи кількох держав-членів ЄС.

Зеленський провів кадрові зміни в Службі зовнішньої розвідки

Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки та призначив нового заступника. Про це йдеться в указах №319/2024 та №320/2024.

Зокрема, Зеленський звільнив з посади Андрія Алєксєєнка, який був першим заступником очільника Служби зовнішньої розвідки. Натомість глава держави призначив заступником Олега Луговського.

Оперативно-тактичне угруповання військ «Харків» отримало нового командувача

На тлі наступу російських військ на північ Харківської області було замінено командувача Оперативно-тактичного угруповання військ «Харків». Ним став Михайло Драпатий замість Юрія Галушкіна.

Згідно з рішенням військового керівництва з 11 травня бригадного генерала Михайла Драпатого призначено на посаду командувача оперативно-тактичного угруповання військ (ОТУВ) «Харків».

Зокрема, Драпатий також залишається на посаді заступника начальника Генерального штабу Збройних сил України.

ЗСУ знищили ворожий гелікоптер

Українські захисники збили російський вертоліт Ка-52 «Алігатор». Вартість одного такого – $16 млн.

На якому саме напрямку було знищено ворожу техніку, військові не уточнили.