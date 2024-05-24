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Насіров вийшов під заставу, Кабмін дозволив використання канабісу. Головне за 24 травня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Насіров вийшов під заставу, Кабмін дозволив використання канабісу. Головне за 24 травня
фото з відкритих джерел

За колишнього очільника Державної фіскальної служби Роман Насіров внесено заставу сумою 55 000 592 грн

 

Ексглава Державної фіскальної служби Насіров вийшов під заставу, Сили оборони зупинили наступ окупантів на Харківському напрямку, Кабмін дозволив використання канабісу для деяких цілей. «Главком» склав добірку новин 24 травня, щоб ви були в курсі головних подій:

Колишній підлеглий Сирського очолив «Укрінформ»

Генеральним директором національного інформаційного агентства «Укрінформ» відсьогодні призначено Сергія Череватого. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов’язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

«Агентство «Укрінформ» є складовою державної системи іномовлення України. Сьогодні, у воєнний час, головним його завданням є висвітлення у міжнародному інформаційному просторі українського опору та зосередження світової уваги на питаннях підтримки нашої держави», – зазначив він.

Карандєєв підкреслив, що Сергій Череватий – авторитетний військовий журналіст, речник Східного угруповання ЗСУ, полковник, кандидат політичних наук.

Очільник Мінкульту висловив впевненість, що новий керівник посилить ефективність агентства та організує його роботу відповідно до актуальних завдань.

Кабмін дозволив використання канабісу для деяких цілей

Уряд вирішив виключити канабіс, смолу канабісу, екстракти та настоянки канабісу зі списку особливо небезпечних наркотичних засобів.

Урядом було внесено зміни до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою КМУ від 06.05.2000 №770.

Зокрема, згідно з рішенням, з переліку особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, буде виключено тетрагідроканабінол. Натомість речовини буде внесено у відповідні списки наркотичних засобів, у тому числі рослин і психотропних речовин, обіг яких обмежено. Їх обіг допускається для використання в навчальних цілях, освітній, науковій та науково-технічній діяльності, у виробництві наркотичних засобів, психотропних речовин та лікарських засобів для подальшого застосування в медичній практиці.

Ексглава Державної фіскальної служби Насіров вийшов під заставу

За колишнього очільника Державної фіскальної служби Роман Насіров внесено заставу сумою 55 000 592 грн. Він вийшов із-під варти, де перебував з 31 жовтня 2022 року.

Насіров повинен буде виконувати процесуальні обов’язки, зокрема прибувати за викликом до суду, не залишати Київ без дозволу суду й повідомляти суд про зміну місця проживання.

Крім того, ексглава Державної фіскальної служби повинен носити електронний браслет і здати документи для виїзду за кордон. Також йому заборонили спілкуватися з деякими людьми, яких визначили в ухвалі суду. Дані зобов'язання Насіров має виконувати до 7 липня.

Сили оборони зупинили наступ окупантів на Харківському напрямку

Українські військові зупинили російських загарбників на півночі Харківщини. Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Ігор Прохоренко.

Військовий зазначив, що на Харківському напрямку тривають бойові дії з 10 травня, коли ворог почав наступальну операцію. За словами представника Генерального штабу, окупанти хочуть створити так звану «буферну зону».

Крім того, Прохоренко зазначив, що українські військові планують наступальні дії.

Спільниця Путіна Валентина Матвієнко отримала підозру від СБУ

Служба безпеки задокументувала нові злочини з боку Валентини Матвієнко – голови Ради федерації федеральних зборів РФ, яка сприяє російській війні проти України.

За інформацією слідства, Матвієнко санкціонувала повномасштабне вторгнення РФ. Для цього вона підписала рішення верхньої палати російського парламенту про введення військ країни-агресора на територію України.

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Теги: Роман Насіров медичний канабіс СБУ війна окупанти Харківщина Сергій Череватий

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