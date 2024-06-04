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Предстоятель РПЦ в Америці прибув до України: громадськість вимагає пояснень від СБУ

Катерина Іванова glavcom.ua
Предстоятель РПЦ в Америці прибув до України: громадськість вимагає пояснень від СБУ
фото: Українська Православна Церква

Очільник визнаної Росією Американської церкви приїхав до Україні аби «співпрацювати з УПЦ МП»

На початку червня Митрополит «Всієї Америки та Канади» Тихон прибув з візитом в Україну на чолі делегації Православної Церкви в Америці. Про це повідомляє УПЦ МП.

Українська православна церква заявляє, що предстоятель Православної церкви в Америці, Митрополит Тихон, приїхав в Україну, «аби вклонитися святиням української землі і молитовно підтримати Блаженнішого Митрополита Онуфрія, вірних Української Православної Церкви та весь український народ».

Проте українські громадські діячі були шоковані тим, що представник РПЦ в Америці вільно прибув до України «підтримувати УПЦ МП». Зокрема, він вже на одному із заходів звернувся до української влади із закликом «дотримуватися усіх норм міжнародного права», натякаючи, не сприяти забороні УПЦ МП в Україні.

Поява Православної церкви в Америці та постать Митрополита Тихона

Православна церква в Америці (ПЦА) – самоврядна автонома помісна православна церква в Північній Америці. Ця релігійна організація веде свою історію від 1794 року, коли у російських колоніях у Північній Америці почали служити російські православні місіонери, які почали засновувати російські парафії у Америці. У 1924 році ці громади оформилися у Російську православну Церкву у Америці, яка була частиною Московського патріархату.

У 1970 році ПЦА отримала від Московського патріархату Томос – автокефальний статус. Цей статус визнаний лише кількома православними церквами, а саме православними церквами Грузії, Болгарії, Польщі, Чеських земель і Словаччини. Тобто, з точки зору Вселенського патріархату Православна церква в Аме́риці є самоврядною, і перебуває у складі Московського патріархату – РПЦ.

Митрополит Тихон, або ж Марк Реймонд Моллард, вважається єпископом Православної церкви в Америці, та надав собі титул – Блаженніший Архієпископ Вашингтонський, Митрополит всієї Америки і Канади. Проте не всі у Православному світі згодні з його титулом.

Візит Митрополита Тихона до України

1 червня предстоятель ПЦА Тихон прибув з візитом в Україну. Як заявили в УПЦ МП, мета візиту: «Вклонитися святиням української землі і молитовно підтримати Блаженнішого Митрополита Онуфрія, вірних Української Православної Церкви та весь український народ».

Предстоятель РПЦ в Америці прибув до України: громадськість вимагає пояснень від СБУ фото 1
фото: Українська Православна Церква

За чотири дні Митрополит відвідав Чернівці, Почаїв, Банчени та інші українські міста та вже відзначився неоднозначними заявами. 

Предстоятель ПЦА наголосив, що підтримує українців в боротьбі з російською агресією, але в той же час, закликав суспільство і владу «дотримуватися релігійних свобод».

«Ми визнаємо і підтримуємо не тільки бажання і можливість і всі зусилля України як держави захищати свої кордони і свій суверенітет від агресії, яка була розпочата РФ, ми також хотіли б закликати все суспільство і особливо владу, щоб вони поважали свободу совісті, свободу віросповідання, щоб були дотримані всі процеси і норми міжнародного права», – йдеться у дописі УПЦ МП.

Також Митрополит Тихон заявив, що «сьогодні відповідальні часи для кожної людини – і в Україні, де триває війна, і в Америці, де є свої випробування». Проте, які саме випробування переживає Америка, він не пояснив.

Вже 2 червня відбулася зустріч делегації Православної Церкви в Америці з членами Синоду УПЦ.

Представники УПЦ заявляють, що під час зустрічі присутні обговорили питання розвитку православної місії як в Україні, так і на Американському континенті.

Предстоятель РПЦ в Америці прибув до України: громадськість вимагає пояснень від СБУ фото 2
фото: Українська Православна Церква

Реакція української громадськості

Релігієзнавець та воїн ЗСУ Андрій Ковальов у соцмережах висловив свою думку, щодо приїзду Предстоятеля ПЦА до України.

На його думку, під час війни «Російська православна церква в Україні на чолі з митрополитом Онуфрієм (Березовським) опинилася в глухому куті».

«Кіріла Гундяєва, який благословляє війну проти України і його представники в Україну приїхати не можуть, так само і ніхто з визнаних Помісних Православних Церков не приїде до Онуфрія і не буде з ним служити. Але російським агентам у рясах потрібне шоу! Єдиний хто може більш-менш безперешкодно приїхати в Україну і висловити солідарність з московським патріархатом в Україні, це підлеглий Гундяєва зі США – Тіхон Моллард», – заявляє релігієзнавець.

На його думку, РПЦ в Україні хоче показати, що вона досі є визнаною, саме тому сюди приїжджають представники із Америки.

«Моллард – класичний троянський кінь. Тут він буде розповідати, що публічно, що «Ми підтримуємо всі зусилля України захищати свої кордони», але паралельно Моллард англійською мовою озвучує російські наративи про ніби-то «переслідування» московського патріархату в Україні», – наголосив Ковальов.

Експерт також зазначив, що, ймовірно, після повернення до США, Митрополит Тихон буде розповідати про ніби-то «переслідування» Московського патріархату в Україні, зустрічатися з американськими політиками і підривати довіру американських еліт до України.

Андрій Ковальов висловлює нерозуміння, за чий кошт Митрополит Тихон «подорожує» Україною, та як спецслужби дозволили цей приїзд до України.

«То Служба безпеки України проґавила, чи свідомо дозволила проведення московської спецоперації в Україні? Не кожен хто має громадянство США і говорить англійською мовою є другом України і працює в інтересах України»,

Релігієзнавець додав, що «у США також є агенти Кремля у рясах».

Нагадаємо, представники українських громадських організацій та рухів закликали керівництво парламенту та правлячої більшості невідкладно ухвалити законопроєкт про заборону Російської православної церкви (РПЦ) і постанову про деколонізацію назв населених пунктів в Україні. Про це йдеться в спільній заяві організацій громадянського суспільства, опублікованій на сторінці руху добровольців «Простір свободи».

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Теги: Українська православна церква томос війна церква РПЦ Московська церква в Україні

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