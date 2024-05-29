Скандальний номер «Кварталу 95» про рівненського воєнкома: реакція СБУ

СБУ не виявила жодних ознак злочинів у скандальному номері гумористів «Кварталу 95» про рівненського воєнкома

Гумористи студії «Квартал 95» обурили українців висміюванням військовослужбовців під час війни, проте СБУ жодних порушень чинного законодавства у скандальному номері не вбачає.

Зокрема, у відповідь на депутатське звернення нардепа Володимира Ар'єва начальник Головного слідчого управління СБУ Андрій Швець повідомив, що підстав для початку досудового розслідування щодо дій гумористів немає. В офіційній відповіді нардепу йдеться, що СБУ розглянула його звернення щодо можливого вчинення «Кварталом 95» злочинів, передбачених ст.ст. 114-1 (Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань) та 435-1 (Образа честі та гідності військовослужбовця, погроза військовослужбовцю) КК України.

фото: Volodymyr Ariev/Facebook

Швець у відповіді Ар'єву зазначив, що реєстрації в ЄРДР (Єдиний реєстр досудових розслідувань) підлягають лише ті заяви, які містять дані, що підтверджують подію злочину. Однак у діях гумористів жодних ознак злочинів не виявлено.

Нагадаємо, гумористи студії «Квартал 95» висміяли тему рівненського воєнкома, що цілувався на робочому місці. За сюжетом, військком із декількома жінками вигадали шифр у вигляді поцілунків та непристойної поведінки через те, що ворог встановив у кабінеті камери.

Актори обіграли шифр під назвою «ДПО» (дотики-поцілунки-обнімашки, як пояснили гумористи) – усе зводиться до того, що таким чином військком та його підлеглі спілкуються задля конспірації. Однак українці обурилися на такі жарти під час війни та назвали номер гумористів «святом несмаку й сексизму».

Нагадаємо, наприкінці березня в мережі з'явилося відео за участі начальника Рівненського об’єднаного міського ТЦК та СП полковника Олександра Ярмошевича. На оприлюднених кадрах видно, як чоловік у військовій формі спочатку цілується з однією жінкою, також у формі ЗСУ, а вже через деякий час з іншою.

Згодом Олександр Ярмошевич написав рапорт на звільнення. В Оперативному командуванні «Захід» зазначили, що командування не має претензій щодо виконання офіцером його службових обовʼязків, втім зауважили, що особисті питання військовослужбовці не повинні вирішувати на робочому місці.