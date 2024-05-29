Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Скандальний номер «Кварталу 95» про рівненського воєнкома: реакція СБУ

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Скандальний номер «Кварталу 95» про рівненського воєнкома: реакція СБУ
Висміювання гумористами військовослужбовців під час війни обурило українців
фото: скріншот відео

СБУ не виявила жодних ознак злочинів у скандальному номері гумористів «Кварталу 95» про рівненського воєнкома

Гумористи студії «Квартал 95» обурили українців висміюванням військовослужбовців під час війни, проте СБУ жодних порушень чинного законодавства у скандальному номері не вбачає.

Зокрема, у відповідь на депутатське звернення нардепа Володимира Ар'єва начальник Головного слідчого управління СБУ Андрій Швець повідомив, що підстав для початку досудового розслідування щодо дій гумористів немає. В офіційній відповіді нардепу йдеться, що СБУ розглянула його звернення щодо можливого вчинення «Кварталом 95» злочинів, передбачених ст.ст. 114-1 (Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань) та 435-1 (Образа честі та гідності військовослужбовця, погроза військовослужбовцю) КК України.

Скандальний номер «Кварталу 95» про рівненського воєнкома: реакція СБУ фото 1
фото: Volodymyr Ariev/Facebook

Швець у відповіді Ар'єву зазначив, що реєстрації в ЄРДР (Єдиний реєстр досудових розслідувань) підлягають лише ті заяви, які містять дані, що підтверджують подію злочину. Однак у діях гумористів жодних ознак злочинів не виявлено.

Нагадаємо, гумористи студії «Квартал 95» висміяли тему рівненського воєнкома, що цілувався на робочому місці. За сюжетом, військком із декількома жінками вигадали шифр у вигляді поцілунків та непристойної поведінки через те, що ворог встановив у кабінеті камери.

Актори обіграли шифр під назвою «ДПО» (дотики-поцілунки-обнімашки, як пояснили гумористи) – усе зводиться до того, що таким чином військком та його підлеглі спілкуються задля конспірації. Однак українці обурилися на такі жарти під час війни та назвали номер гумористів «святом несмаку й сексизму».

Нагадаємо, наприкінці березня в мережі з'явилося відео за участі начальника Рівненського об’єднаного міського ТЦК та СП полковника Олександра Ярмошевича. На оприлюднених кадрах видно, як чоловік у військовій формі спочатку цілується з однією жінкою, також у формі ЗСУ, а вже через деякий час з іншою.

Згодом Олександр Ярмошевич написав рапорт на звільнення. В Оперативному командуванні «Захід» зазначили, що командування не має претензій щодо виконання офіцером його службових обовʼязків, втім зауважили, що особисті питання військовослужбовці не повинні вирішувати на робочому місці.

Читайте також: Скандал із «Кварталом 95». Військовий запропонував гумористам поставити три номери
Теги: розслідування Квартал 95 СБУ депутат військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нікуди на фронті окупанти не просунулися
Путіну не вдалося взяти Часів Яр до 9 травня: Огляд з фронту
10 травня, 11:58
Грузини виходять на протести проти підтриманого парламентом законопроєкту про іноземних агентів
Парламент Грузії ухвалив в другому читанні закон про іноагентів
1 травня, 19:25
Італія не передає ЗСУ засоби, які можуть бути використані за межами України  
Італія заборонила завдавати своєю зброєю ударів по Росії
7 травня, 18:09
Народні депутати Степан Івахів та Ігор Палиця пояснили журналістам, чому вони пропускають засідання
Нардепи Івахів і Палиця вже майже рік не відвідують засідання Ради – Bihus.Info
30 квiтня, 11:02
Архівне фото: Олег Тягнибок із сином Гордієм
Син Тягнибока отримав поранення на фронті
6 травня, 00:44
Ціна на електроенергію для населення може збільшитись до 3,5-4 грн/кВт-год
Кабмін готується до підвищення тарифу на електроенергію – нардеп
9 травня, 19:10
Російські олігархи перебувають під значним пресингом
Російські олігархи опинились у незручному становищі: Bloomberg розкрив їхню проблему
9 травня, 23:25
Уночі в Харкові пролунала серія вибухів
Удар по Харкову, призначено дату виборів президента в Ірані: головне за ніч
21 травня, 06:49
Сергій Різник – доктор юридичних наук, професор кафедри конституційного права
Верховна Рада призначила Сергія Різника суддею Конституційного суду
23 травня, 11:50

Суспільство

Скандальний номер «Кварталу 95» про рівненського воєнкома: реакція СБУ
Скандальний номер «Кварталу 95» про рівненського воєнкома: реакція СБУ
Пересихання Дністра в Хотині: міністр екології пояснив, чи є причина для паніки (відео)
Пересихання Дністра в Хотині: міністр екології пояснив, чи є причина для паніки (відео)
«Він був налаштований іти за Батьківщину до кінця». Згадаймо Ярослава Пікузу
«Він був налаштований іти за Батьківщину до кінця». Згадаймо Ярослава Пікузу
Росія з окупованих територій збирається викрасти десятки тисяч українських дітей – ISW
Росія з окупованих територій збирається викрасти десятки тисяч українських дітей – ISW
Дощі та місцями грози: прогноз погоди на 29 травня
Дощі та місцями грози: прогноз погоди на 29 травня
29 травня: який сьогодні день, традиції та заборони
29 травня: який сьогодні день, традиції та заборони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
175K
Нардеп б'є на сполох: уряд почав порушувати закон про мобілізацію
15K
На Білгородщині спалахнула колона військової техніки (відео)
11K
Україна закриває «Паспортний сервіс» в одній з країн. Міграційна служба назвала причину
6453
Чому не було заміновано кордон на Харківщині? Експерти висунули несподівану версію
4949
Портников поставив на місце російську журналістку в «імперському батлі»: соцмережі в захваті
4386
У Дніпрі чоловік виліз через вікно авто співробітників ТЦК: військкомат прокоментував

Новини

Сергію Головатому – 70. Хто після нього очолить Конституційний суд?
Сьогодні, 11:00
Законопроєкт про позбавлення прав власності підсанкційних осіб. EBA звернулась до парламенту
27 травня, 16:05
Росіяни окупували село на Донеччині, вибори президента в Литві: головне за ніч
27 травня, 06:35
Як не зірвати підготовку до зими? Центр Разумкова дав ключову рекомендацію
26 травня, 15:39
Атака на Україну, окупанти влучили в житловий будинок на Вінниччині: головне за ніч
26 травня, 06:40
Економічне бронювання не спрацювало у жодній країні світу – Стефанчук
25 травня, 15:22

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua