З покращенням погоди Росія може піти у наступ на кількох ділянках – Білий дім

Сполучені Штати посилюють безпекову допомогу Україні, щоб ЗСУ мали всі можливості для контрнаступу

Росіяни з покращенням погодних умов можуть піти у наступ на кількох ділянках фронту в Україні. Про це заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.

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«Ми знаємо, що навесні, коли погода покращиться, а вона вже починає покращуватися, можемо очікувати, що росіяни захочуть піти в наступ на деяких ділянках», – йдеться у заяві. За його словами, США не знають точно, де і як вони це зроблять. Саме тому хочуть забезпечити Україну потрібною допомогою.

«Якщо вони (українці – Главком) приймуть рішення щодо власних наступальних операцій, вони б мали можливості їх провести», – додав Кірбі. На думку координатора стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США, Збройним силам України потрібна бронетехніка, артилерія, протиповітряна оборона, матеріально-технічне забезпечення. Він додав, що важливим є підтримка військових на полі бою їжею, водою та паливом, що є елементом безперервної роботи. Саме тому для США це теж є пріоритетом серед військової допомоги Україні.

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Нагадаємо, що США у середу, 19 квітня, оголосили про надання Україні нового озброєння у рамках чергового пакету військової допомоги. Попередній пакет військової допомоги Україні США анонсували 4 квітня. До нього увійшло озброєння вартістю близько $2,6 млрд.

Раніше йшлось про те, що на річницю повномасштабного вторгнення Росії українська розвідка планувала масові удари по Москві, але відмовилась від цього на прохання США. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на секретні доповіді Агентства національної безпеки США.