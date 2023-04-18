Росіяни атакують Херсон: Банкова повідомила деталі

Наразі відомо про шестеро поранених

Російські загарбники сьогодні, 18 квітня, від самого ранку обстрілюють центр Херсона. Про це повідомив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін в Telegram.

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«Центр Херсона під обстрілами! Будьте в укриттях!» – написав він.

Згодом голова Офісу президента Андрій Єрмак уточнив, що росіяни обстріляли Херсон, а саме район Центрального ринку.

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«Внаслідок артобстрілу постраждало шестеро осіб», – наголосив Єрмак.

Також повідомлялося, що ворог безпілотниками атакував об'єкт промислової інфраструктури на Миколаївщині.

Триває 419-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Противник зазнає чималих втрат, але продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію. Протягом доби на зазначених ділянках фронту відбито понад 70 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.