Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Житомирі жінка з дитиною застрягли на атракціоні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
У Житомирі жінка з дитиною застрягли на атракціоні
Fтракціон «Лебеді» – один із найновіших у парку, його встановили у 2019-му
фото: Головне управління ДСНС України у Житомирській області/Facebook

За допомогою автодрабини вогнеборці успішно спустили потерпілих на землю

У Житомирі рятувальники надали допомогу жінці з дитиною, які застрягли на атракціоні. Про це інформує «Главком» із посиланням на Головне управління ДСНС України у Житомирській області

Потерпілі застрягли на висоті орієнтовно вісім метрів. За допомогою автодрабини вогнеборці успішно спустили їх на землю. На щастя, ніхто не постраждав.

У Житомирі жінка з дитиною застрягли на атракціоні фото 1

Як повідомила журналістка Юлія Демусь, офіційно сезон атракціонів у місті мав би розпочатися першого квітня, але, заважаючи на теплу і сонячну погоду, в Шодуарівському парку вмикати їх почали ще з початку березня.

У Житомирі жінка з дитиною застрягли на атракціоні фото 2

Вона зауважила, що атракціон «Лебеді» – один із найновіших, його встановили у 2019-му в рамках проєкту «Бюджету участі» (вартість 860 тисяч гривень). До того парк атракціонів не оновлювався з 1992 року.

У Житомирі жінка з дитиною застрягли на атракціоні фото 3

Нагадаємо, у Києві  обірвався сталевий канат канатної дороги через Дніпро. Унаслідок інциденту 20-річний хлопець упав у Дніпро та загинув. Правоохоронці повідомили підозри п'ятьом фігурантам справи. 

Читайте також:

Теги: Житомир рятувальники атракціон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вогонь перекинувся на металевий гараж
Загоряння трав'яного настилу спричинило серйозну пожежу у Києві (фото)
6 березня, 14:57
В Одесі спалахнули масштабні пожежі через масований обстріл РФ (фото)
В Одесі спалахнули масштабні пожежі через масований обстріл РФ (фото)
8 березня, 02:07
Росіяни атакували Одесу, розстріл засудженого у США: головне за ніч
Росіяни атакували Одесу, розстріл засудженого у США: головне за ніч
8 березня, 05:50
Минулої ночі росіяни обстріляли Добропілля на Донеччині
Росіяни обстріляли Дружківку на Донеччині: є поранені, пошкоджені будинки
9 березня, 06:15
Про те, що хрест нахилився, було відомо декілька років тому
«Поганий знак»: віряни панікують через обвал хреста на храмі Києво-Печерської лаври
8 березня, 22:30
Під масованим ракетно-дроновим обстрілом опинилася енергетична і газова інфраструктура в різних регіонах України
Об'єкти газовидобутку на Полтавщині припинили роботу після атаки росіян
7 березня, 11:46
Кількість загиблих унаслідок російського обстрілу Добропілля на Донеччині зросла до 11 осіб
Зеленський розкрив нові подробиці удару РФ по Добропіллю
8 березня, 20:46
Чоловіка вдалося витягнути з металевої пастки, його передали медикам
У Харкові рятувальники п’ять годин визволяли чоловіка, який застряг у трубі
15 березня, 19:20
Поліція Київщини документує наслідки дронової атаки РФ
Нічна атака дронів на Київщину: пошкоджено житлові будинки, автомобілі, є постраждалі
19 березня, 08:51

Події в Україні

Прорив росіян на Сумщині: прикордонники розповіли про ситуацію
Прорив росіян на Сумщині: прикордонники розповіли про ситуацію
У Житомирі жінка з дитиною застрягли на атракціоні
У Житомирі жінка з дитиною застрягли на атракціоні
Білецький розкрив основну стратегію росіян на фронті
Білецький розкрив основну стратегію росіян на фронті
Російський обстріл Дніпра: у місті оголосили жалобу за загиблими
Російський обстріл Дніпра: у місті оголосили жалобу за загиблими
Росія готує новий масштабний наступ: подробиці від AP
Росія готує новий масштабний наступ: подробиці від AP
Росіяни на одному з напрямків фронту кинули в атаку 40 мотоциклів
Росіяни на одному з напрямків фронту кинули в атаку 40 мотоциклів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
193K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 березня: ситуація на фронті
122K
Чи платить Україна пенсії Януковичу та Азарову? Відповідь Пенсійного фонду
68K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 березня 2025
29K
Що буде із лікарями та вчителями через 10 років? Білл Гейтс висловив свою думку
17K
Дарунок для мами. Дружина нардепа Бойка отримала 19 млн грн від сина
12K
Переведення годинників на літній час: коли та куди крутити стрілки, цікаві факти, вплив на здоров'я

Новини

МВФ спрогнозував завершення війни в Україні
Сьогодні, 13:23
Росіяни перекидають ППО і РЕБ із Криму на Херсонщину – АТЕШ
Сьогодні, 09:42
На Волині лісоруби вирубили дерев на понад 6 млн грн
Сьогодні, 08:15
29 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01
Пресконференція Зеленського та поява авіаційної вертикалі. Головне за 28 березня
Вчора, 20:56
28 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:01

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua