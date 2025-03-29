У Житомирі жінка з дитиною застрягли на атракціоні

Fтракціон «Лебеді» – один із найновіших у парку, його встановили у 2019-му

За допомогою автодрабини вогнеборці успішно спустили потерпілих на землю

У Житомирі рятувальники надали допомогу жінці з дитиною, які застрягли на атракціоні. Про це інформує «Главком» із посиланням на Головне управління ДСНС України у Житомирській області.

Потерпілі застрягли на висоті орієнтовно вісім метрів. За допомогою автодрабини вогнеборці успішно спустили їх на землю. На щастя, ніхто не постраждав.

Як повідомила журналістка Юлія Демусь, офіційно сезон атракціонів у місті мав би розпочатися першого квітня, але, заважаючи на теплу і сонячну погоду, в Шодуарівському парку вмикати їх почали ще з початку березня.

Вона зауважила, що атракціон «Лебеді» – один із найновіших, його встановили у 2019-му в рамках проєкту «Бюджету участі» (вартість 860 тисяч гривень). До того парк атракціонів не оновлювався з 1992 року.

Нагадаємо, у Києві обірвався сталевий канат канатної дороги через Дніпро. Унаслідок інциденту 20-річний хлопець упав у Дніпро та загинув. Правоохоронці повідомили підозри п'ятьом фігурантам справи.