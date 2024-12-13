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У Британії впав атракціон: постраждали відвідувачі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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У Британії впав атракціон: постраждали відвідувачі
На різдвяному ярмарку у британському місті сталась трагедія
фото із відкритих джерел

На одному з популярних різдвяних ярмарків у Бірмінгемі впав атракціон із відвідувачами

На різдвяному ярмарку в англійському Бірмінгемі стався обвал атракціону, внаслідок чого, за попередніми даними, є постраждалі. Поліція та служби екстреної допомоги прибули на місце інциденту. Про це повідомляє британське видання The Sun.

«На одному з популярних різдвяних ярмарків у Бірмінгемі впав атракціон. Поліцейські та екстрені служби оточили територію навколо одного з атракціонів на площі Сентенарі», – йдеться у повідомленні.

Обставини падіння атракціону з'ясовуються
Обставини падіння атракціону з'ясовуються

Медики також прибули до місця події. Один із поліцейських повідомив, що деякі відвідувачі могли постраждати, але уточнень про рівень їх травм поки що немає.

Постраждалих виймали з атракціону самі відвідувачі ярмарку
Постраждалих виймали з атракціону самі відвідувачі ярмарку

Нагадаємо, у Києві  обірвався сталевий канат канатної дороги через Дніпро. Унаслідок інциденту 20-річний хлопець упав у Дніпро та загинув. Правоохоронці повідомили підозри п'ятьом фігурантам справи. 

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Теги: Велика Британія атракціон травма

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