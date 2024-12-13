У Британії впав атракціон: постраждали відвідувачі

На одному з популярних різдвяних ярмарків у Бірмінгемі впав атракціон із відвідувачами

На різдвяному ярмарку в англійському Бірмінгемі стався обвал атракціону, внаслідок чого, за попередніми даними, є постраждалі. Поліція та служби екстреної допомоги прибули на місце інциденту. Про це повідомляє британське видання The Sun.

«На одному з популярних різдвяних ярмарків у Бірмінгемі впав атракціон. Поліцейські та екстрені служби оточили територію навколо одного з атракціонів на площі Сентенарі», – йдеться у повідомленні.

Обставини падіння атракціону з'ясовуються

Медики також прибули до місця події. Один із поліцейських повідомив, що деякі відвідувачі могли постраждати, але уточнень про рівень їх травм поки що немає.

Постраждалих виймали з атракціону самі відвідувачі ярмарку

Нагадаємо, у Києві обірвався сталевий канат канатної дороги через Дніпро. Унаслідок інциденту 20-річний хлопець упав у Дніпро та загинув. Правоохоронці повідомили підозри п'ятьом фігурантам справи.