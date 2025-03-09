Росіяни обстріляли Дружківку на Донеччині: є поранені, пошкоджені будинки

Наразі встановлюється кількість поранених та оцінюються наслідки удару

Пізно ввечері 8 березня російські терористи обстріляли Дружківку, що в Донецькій області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

За його словами, через ворожий обстріл поранення отримали семеро людей. За попередньою інформацією, пошкоджено сім багатоповерхівок.

Остаточні наслідки обстрілу встановлюються.

«Росіяни нищать все, до чого можуть дотягнутися! Бережіть себе! Евакуюйтесь!», – написав Філашкін.

Внаслідок вчорашнього обстрілу Добропілля на Донеччині загинули щонайменше 11 людей, ще 30 отримали поранення.

Крім того, через атаку пошкоджено вісім п’ятиповерхових будинків, адмінбудівлю та 30 автомобілів. Виникли пожежі в житлових будинках і адміністративній будівлі. «Під час гасіння вогню окупанти завдали повторного удару (ймовірно, шахедом), пошкодивши пожежну машину», – написали в ДСНС.

Проте попри загрозу, рятувальники продовжували працювати. «Локалізовано пожежу у 20 квартирах, ліквідовано три займання загальною площею 190 м²», – додали в ДСНС.

Ввечері 8 березня російські терористи завдали ударів по критичній інфраструктурі міста Запоріжжя.

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров зазначив, що через ворожі удари можуть бути обмеження у подачі газу та тепла. За його словами, усі екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків.

Федоров повідомив, що внаслідок влучання в об'єкт критичної інфраструктури є потреба в обмеженні споживання газу.