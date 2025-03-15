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У Харкові рятувальники п’ять годин визволяли чоловіка, який застряг у трубі

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У Харкові рятувальники п’ять годин визволяли чоловіка, який застряг у трубі
Чоловіка вдалося витягнути з металевої пастки, його передали медикам
фото: ДСНС України/Telegram

Потерпілого госпіталізували з переохолодженням і подряпинами

У Харкові 39-річний чоловік заліз у трубу діаметром 400 мм на покинутій насосній станції, але самостійно вибратися не зміг. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС України.

У Харкові рятувальники п’ять годин визволяли чоловіка, який застряг у трубі фото 1

«Операція порятунку тривала майже п’ять годин. У ній брали участь 25 рятувальників і 6 одиниць техніки, а також 18 комунальників та 6 одиниць техніки комунальних служб», – сказано у повідомленні надзвичайників.

У Харкові рятувальники п’ять годин визволяли чоловіка, який застряг у трубі фото 2

Зрештою чоловіка вдалося витягнути з металевої пастки. Його передали медикам та госпіталізували з переохолодженням і подряпинами.

Нагадаємо, у Костянтинівці, що на Донеччині, жінка майже добу провела під завалами. Рятувальники витягли її живою.

Також у Вінниці 13-річний хлопчик підпалив балкон квартири, граючись із сірниками. Однак рятувальники ліквідували пожежу та не допустили її поширення на всю квартиру.

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Теги: рятувальники чоловік Харків надзвичайна ситуація

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