У Харкові рятувальники п’ять годин визволяли чоловіка, який застряг у трубі

Потерпілого госпіталізували з переохолодженням і подряпинами

У Харкові 39-річний чоловік заліз у трубу діаметром 400 мм на покинутій насосній станції, але самостійно вибратися не зміг. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС України.

«Операція порятунку тривала майже п’ять годин. У ній брали участь 25 рятувальників і 6 одиниць техніки, а також 18 комунальників та 6 одиниць техніки комунальних служб», – сказано у повідомленні надзвичайників.

Зрештою чоловіка вдалося витягнути з металевої пастки. Його передали медикам та госпіталізували з переохолодженням і подряпинами.

Нагадаємо, у Костянтинівці, що на Донеччині, жінка майже добу провела під завалами. Рятувальники витягли її живою.

Також у Вінниці 13-річний хлопчик підпалив балкон квартири, граючись із сірниками. Однак рятувальники ліквідували пожежу та не допустили її поширення на всю квартиру.