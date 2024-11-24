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Одеські рятувальники показали, як витягали дітей, що застрягли на атракціоні

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Одеські рятувальники показали, як витягали дітей, що застрягли на атракціоні
Надзвичайники спільно з співробітниками парку атракціонів зняли з висоти 18-ти метрів чотирьох дітей
фото: ДСНС України/Telegram

Із дітьми працювали психологи, на щастя, ніхто не постраждав

 

В Одесі рятувальники допомогли дітям, які застрягли на атракціоні. Про це інформує ДСНС України.

Одеські рятувальники показали, як витягали дітей, що застрягли на атракціоні фото 1

Надзвичайники спільно з співробітниками парку атракціонів зняли з висоти 18-ти метрів чотирьох дітей.

Одеські рятувальники показали, як витягали дітей, що застрягли на атракціоні фото 2

Рятувальники, використовуючи страхування за допомогою мотузки, спустили дітей по аварійній драбині.

Одеські рятувальники показали, як витягали дітей, що застрягли на атракціоні фото 3

Із дітьми працювали психологи ДСНС. На щастя, ніхто не постраждав.

Одеські рятувальники показали, як витягали дітей, що застрягли на атракціоні фото 4

Нагадаємо, в Одесі люди застрягли на атракціоні у парку Шевченка. Система перестала працювати через відключення світла.

Раніше мила карусель у центрі Одеси втрапила у скандал. Серед яскравої ілюмінації та картинок помітили фрагмент із зображенням російського Кремля.

Крім цього, правоохоронні органи перевіряють роботу атракціону «Колесо огляду» на Подолі після загибелі чоловіка унаслідок обриву тросу на канатній дорозі через Дніпро в Києві.

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Одеські рятувальники показали, як витягали дітей, що застрягли на атракціоні
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