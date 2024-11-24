Одеські рятувальники показали, як витягали дітей, що застрягли на атракціоні

Надзвичайники спільно з співробітниками парку атракціонів зняли з висоти 18-ти метрів чотирьох дітей

Із дітьми працювали психологи, на щастя, ніхто не постраждав

В Одесі рятувальники допомогли дітям, які застрягли на атракціоні. Про це інформує ДСНС України.

Надзвичайники спільно з співробітниками парку атракціонів зняли з висоти 18-ти метрів чотирьох дітей.

Рятувальники, використовуючи страхування за допомогою мотузки, спустили дітей по аварійній драбині.

Із дітьми працювали психологи ДСНС. На щастя, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, в Одесі люди застрягли на атракціоні у парку Шевченка. Система перестала працювати через відключення світла.

Раніше мила карусель у центрі Одеси втрапила у скандал. Серед яскравої ілюмінації та картинок помітили фрагмент із зображенням російського Кремля.

Крім цього, правоохоронні органи перевіряють роботу атракціону «Колесо огляду» на Подолі після загибелі чоловіка унаслідок обриву тросу на канатній дорозі через Дніпро в Києві.