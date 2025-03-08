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Зеленський розкрив нові подробиці удару РФ по Добропіллю

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Зеленський розкрив нові подробиці удару РФ по Добропіллю
Кількість загиблих унаслідок російського обстрілу Добропілля на Донеччині зросла до 11 осіб
фото: Вадим Філашкін/Telegram

«Спеціально удар був прорахований, щоб завдати максимальної шкоди» – президент

Внаслідок удару по Добропіллю на Донеччині 7 березня загинули 11 людей, кількість поранених зросла до 50, серед загиблих є працівник ДСНС. Як інформує «Главком», про це президент Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні 8 березня.

«Сьогодні протягом усього дня тривали роботи в місті Добропілля на Донеччині після російського удару. Це був один з найбільш жорстоких ударів, комбінований удар. Спеціально удар був прорахований, щоб завдати максимальної шкоди. Ракети, також «Шахед» по центральній частині міста. Девʼять житлових будинків були під ударом, також під ударом торговельний центр, магазини.

Одинадцять людей, на жаль, загинули. Мої співчуття рідним і близьким. Серед загиблих – працівник ДСНС України. Повторний удар відбувся, коли почали працювати рятувальники.

Поранені 50 людей. Усім надано необхідну допомогу. Серед поранених – сім дітей, наймолодша – дівчинка, 10 років», – сказав президент.

Зеленський підкреслив, що росіяни «думають не про те, як закінчити війну, а про те, як встигнути знищити й захопити більше, поки світ їм дозволяє цю війну вести».

Він подякував дипломатам і громадським діячам країн-партнерів, які «засудили ці російські удари і які називають усі речі своїми іменами».

Раніше президент України Володимир Зеленський відреагував на вчорашній удар РФ по Добропіллю на Донеччині. 

«Вчора ввечері російська армія вдарила двома балістичними ракетами по центру Добропілля на Донеччині. Після прибуття наших служб на місце нанесли ще один удар, умисно по рятувальниках. Підла й нелюдська тактика для залякування, до якої часто вдаються росіяни», – йдеться. вповідомленні.

У прокуратурі Донецької області уточнили, що попередньо, ворог бив по місту ракетами «Іскандер-М», РСЗВ «Торнадо-С» та БПЛА «Герань-2».

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Теги: росіяни ворог президент рятувальники Володимир Зеленський армія 8 березня

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