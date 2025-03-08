Росіяни атакували Одесу, розстріл засудженого у США: головне за ніч

Попередньо, обійшлось без постраждалих в Одесі

Російські терористи обстріляли критичну та цивільну інфраструктуру Одеси, спалахнули масштабні пожежі, армія РФ обстріляла Добропілля на Донеччині, у Грузії та Словаччині пройшли протести, у США вперше за 15 років стратили засудженого через розстріл.

«Главком» зібрав головні події ночі проти 8 березня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Росіяни вдарили по цивільній та критичній інфраструктурі Одеси

Російські терористи вчергове завдали удару дронами по цивільній та енергетичній інфраструктурі Одеси. Внаслідок атаки пошкоджено обʼєкти промисловості та сфери обслуговування, а також житлові будинки.

На місці події працювали рятувальники та оперативні служби міста. Попередньо, без постраждалих.

«Спалахнули масштабні пожежі – ангару зі сільськогосподарською технікою, будівлі СТО, автомагазину, сонячних панелей, складених на відкритій території та чотирьохповерхової промислової будівлі», – пишуть в ДСНС.

Обстріл Добропілля

Росіяни завдали удару по Добропіллю, що на Донеччині. Наразі відомо про чотири жертви внаслідок обстрілу. Ще 18 людей поранені. Повідомляється, що росіяни завдали по місту трьох ударів.

За попередньою інформацією, пошкоджено чотири багатоповерхівки.

Остаточна кількість жертв та обсяги руйнувань будуть встановлені пізніше. Зараз на місці влучань працюють органи влади, поліція, рятувальники та всі відповідальні служби.

Протести у Грузії та Словаччині

Грузія

Ввечері 7 березня у Тбілісі та інших містах Грузії тисячі людей вийшли на вулиці з нагоди 100 днів антиурядових виступів. Під час масових акцій та протестів демонстранти вимагають дострокових парламентських виборів та звільнення затриманих активістів.

Гасло протестного дня – «До кінця». Головною вимогою протестувальників є дострокові парламентські вибори. Вони також закликають до звільнення приблизно пів сотні своїх однодумців, проти яких розпочали кримінальні справи в контексті протестів.

Одночасно з Тбілісі сотий день протесту відзначили у Зугдіді, Батумі, Кутаїсі та Телаві.

Словаччина

У п'ятницю, 7 березня у столиці Словаччини Братиславі тисячі людей вийшли на протест, вимагаючи відставки прем’єр-міністра країни Роберта Фіцо. Також мітинги пройшли й в інших містах Словаччини.

Мітинги 7 березня пройшли ще в понад 40 містах. У Братиславі люди на площі Свободи скандували «Ганьба, ганьба». Протестувальники називають прем'єр-міністра Фіцо «зрадником».

Також мітингувальники використовують вже традиційну фразу «Словаччина – це Європа». Мітинги розпочинаються вдень та тривають до пізнього вечора.

Розстріл засудженого у США

У США вперше за 15 років розстріляли засудженого Бред Сігмон. Він був засуджений за побиття до смерті батьків своєї колишньої дівчини в 2001 році.

Засуджений 67-річний Бред Сігмон вирішив бути розстріляним, сказавши, що побоювався повільнішої та болісної смерті, якщо б була застосована страта через електричний стілець або смертельну ін’єкцію.

У 2001 році Сігмона засудили за вбивство батьків своєї колишньої дівчини. Він забив їх до смерті у власному будинку бейсольною битою.

Страта Сігмона була виконана 7 березня 18:00 за місцевим часом (01:00 8 березня за Києвом).