Головна Київ Новини
search button user button menu button

Загибель юнака на канатній дорозі в Києві: п’ятеро осіб отримали підозри

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Загибель юнака на канатній дорозі в Києві: п’ятеро осіб отримали підозри
У Києві обірвався трос атракціону-спуску через Дніпро
фото: Telegram/Київська міська прокуратура

Підозри отримали проєктант атракціону, директор підприємства, що виграло конкурс на облаштування канатної переправи, оглядач атракціону, ФОП та інженер з технічного нагляду

У Києві 21 липня обірвався сталевий канат канатної дороги через Дніпро. Унаслідок інциденту 20-річний хлопець упав у Дніпро та загинув. Правоохоронці повідомили підозри п'ятьом фігурантам справи. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Так, підозри отримали проєктант атракціону, директор підприємства, що виграло конкурс на облаштування канатної переправи, експерт приватної експертної установи, який проводив огляд атракціону, фізична особа-підприємець, що управляв канатною дорогою з 2024 року (ч. 2 ст. 272 КК України), а також колишній інженер з технічного нагляду КП «Плесо» (ч. 2 ст. 367 КК України).

Згідно з досудовим розслідуванням, за результатом проведених експертиз встановлено, що проєктант атракціону допустив низку прорахунків, зокрема, передбачено використання каната, який за своїм функціональним призначенням не може використовуватись для атракціонів.

«Ця помилка зрештою і призвела до обриву каната. Водночас директор товариства затвердив цей технічний проєкт», – йдеться в повідомленні.

6 фото
На весь екран
Проєктант атракціону допустив низку прорахунків, які й призвели до смерті юнака
фото: Telegram/Київська міська прокуратура

Як зазначають правоохоронці, у квітні 2024 року перед передачею атракціону в управління ФОПу для отримання дозволу на виконання робіт з підвищеною небезпекою було проведено експертизу канатної переправи. Втім експерт приватної експертної установи, акредитованої Державною службою України з питань праці, не звернув уваги на невідповідність встановленого канату цільовому призначенню. 

Своєю чергою ФОП, який експлуатував атракціон, згідно з інструкцією повинен був здійснювати його щоденний огляд перед початком роботи та реагувати на неналежний стан каната. Також колишній інженер з технічного нагляду КП «Плесо», який відповідає за безпечну експлуатацію об’єктів комунального підприємства, повинен був здійснювати належний контроль за станом атракціону.

Наразі досудове розслідування триває, встановлюються інші особи, чиї дії чи бездіяльність призвели до трагічної загибелі відвідувача канатної переправи.

Нагадаємо, інформація про нещасний випадок у Києві надійшла до поліції 21 липня. Пошукова операція, яку здійснювали працівники відділу поліції у річковому порту Київ та рятувальники ДСНС, тривала близько семи годин.

За цей час було обстежено водолазами 8000 кв. м дна, а також 12 000 м. кв за допомогою ехолота. «Учора, з настанням сутінок, пошукова операція була припинена. Наразі пошукові заходи продовжено»,  – вказали у поліції.

До слова, Печерський районний суд арештував атракціон (складається з тимчасових споруд, стартового майданчика та фінішного майданчика), розміщений поряд із пішохідним мостом, який веде з Поштової площі на Труханів острів.

Як повідомляв «Главком», правоохоронці прийшли з обшуками до служб КМДА, органів державного контролю та безпосередньо у фірми власника атракціону у справі про загибель хлопця, який впав у Дніпро з атракціону після обриву троса.

Крім цього, правоохоронні органи перевіряли роботу атракціону «Колесо огляду» на Подолі після загибелі чоловіка унаслідок обриву троса на канатній дорозі через Дніпро в Києві.

До слова, тролей біля Пішохідного мосту у Києві не проходив жодної планової або позапланової перевірки.

З 2020 року в Україні діє мораторій на планові перевірки. Спочатку його ввели через карантин, пов'язаний з пандемією коронавірусу, а згодом продовжили через воєнний стан. Таким чином із 2020 року планові державні перевірки не здійснюються, зокрема й атракціонів. Натомість для позапланових перевірок потрібно звернення Кабінету міністрів, працівника підприємства, повідомлення про аварію або нещасний випадок.

Читайте також:

Теги: Київ столиця річка Дніпро смерть

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На місці вже працює аварійна бригада «Київводоканалу»
У Соломʼянському районі столиці стався прорив трубопроводу, рух перекрито (відео)
7 грудня, 12:42
Для промисловості і бізнесу обмеження сьогодні діятимуть протягом 08:00-21:00
У Києві оновлено графіки відключення: деякі групи будуть зі світлом весь день
7 грудня, 09:37
Подільсько-Воскресенський міст будували 30 років
У Києві відкрито рух Подільсько-Воскресенським мостом, який будували десятки років (фото)
1 грудня, 12:18
Один із КАБів ударив по 12-поверхівці у Салтівському районі Харкова 8 листопада
«Не сотні і не тисяча». Мер Харкова пояснив, чому місто не розкриває кількість загиблих від ударів росіян жителів
28 листопада, 22:30
Головні новини проти ночі 27 листопада
17-річний українець дебютував за «Баєр», уламки дрона пошкодили будівлю в Києві: головне за ніч
27 листопада, 06:42
Рабин Цві Коган зник 21 листопада
В Абу-Дабі знайдено тіло зниклого рабина Цві Когана
24 листопада, 10:34
Підсумки ночі проти 16 листопада
Росіяни вдарили дронами по Києву, до України прибув глава МЗС Японії: головне за ніч
16 листопада, 06:50
Тищенко прокоментував свою появу на вулицях Києва
Арештований нардеп Тищенко пояснив, чому ходить по Києву (відео)
13 листопада, 13:27
У Києві працюють сили ППО
На Київщині зафіксовано російські дрони, працює ППО
12 листопада, 18:20

Новини

Загибель юнака на канатній дорозі в Києві: п’ятеро осіб отримали підозри
Загибель юнака на канатній дорозі в Києві: п’ятеро осіб отримали підозри
У Києві на вулиці Глибочицькій прорвало трубу: вода затоплює дорогу
У Києві на вулиці Глибочицькій прорвало трубу: вода затоплює дорогу
На київській «Укрзалізниці» правоохоронці проводять слідчі дії
На київській «Укрзалізниці» правоохоронці проводять слідчі дії
Музей Ханенків отримав міжнародну нагороду
Музей Ханенків отримав міжнародну нагороду
Міноборони повернуло у власність держави майновий комплекс на Київщині
Міноборони повернуло у власність держави майновий комплекс на Київщині
У Києві пошкоджено головний прапор країни
У Києві пошкоджено головний прапор країни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
152K
Окупанти прорвали кордон на Сумщині? Влада зробила заяву
120K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 грудня: ситуація на фронті
61K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
55K
Путін не дозволив сирійським найманцям з окупованих територій допомогти втримати режим Асада – Центр нацспротиву
42K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 грудня 2024
32K
«Найбагатший біженець у світі». Скільки грошей Асад вивіз до Росії

Новини

Хмарно та мокрий сніг: прогноз погоди на 11 грудня
Сьогодні, 06:00
11 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
«Школа шкіперів» від Сталевого фронту підготувала перші 50 випускників
Вчора, 14:40
Хмарно, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 10 грудня
Вчора, 06:00
10 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Справа Гринкевичів: ЄСПЛ розпочав провадження
9 грудня, 10:01

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua