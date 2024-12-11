Загибель юнака на канатній дорозі в Києві: п’ятеро осіб отримали підозри

Підозри отримали проєктант атракціону, директор підприємства, що виграло конкурс на облаштування канатної переправи, оглядач атракціону, ФОП та інженер з технічного нагляду

У Києві 21 липня обірвався сталевий канат канатної дороги через Дніпро. Унаслідок інциденту 20-річний хлопець упав у Дніпро та загинув. Правоохоронці повідомили підозри п'ятьом фігурантам справи. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Так, підозри отримали проєктант атракціону, директор підприємства, що виграло конкурс на облаштування канатної переправи, експерт приватної експертної установи, який проводив огляд атракціону, фізична особа-підприємець, що управляв канатною дорогою з 2024 року (ч. 2 ст. 272 КК України), а також колишній інженер з технічного нагляду КП «Плесо» (ч. 2 ст. 367 КК України).

Згідно з досудовим розслідуванням, за результатом проведених експертиз встановлено, що проєктант атракціону допустив низку прорахунків, зокрема, передбачено використання каната, який за своїм функціональним призначенням не може використовуватись для атракціонів.

«Ця помилка зрештою і призвела до обриву каната. Водночас директор товариства затвердив цей технічний проєкт», – йдеться в повідомленні.

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Проєктант атракціону допустив низку прорахунків, які й призвели до смерті юнака фото: Telegram/Київська міська прокуратура

Як зазначають правоохоронці, у квітні 2024 року перед передачею атракціону в управління ФОПу для отримання дозволу на виконання робіт з підвищеною небезпекою було проведено експертизу канатної переправи. Втім експерт приватної експертної установи, акредитованої Державною службою України з питань праці, не звернув уваги на невідповідність встановленого канату цільовому призначенню.

Своєю чергою ФОП, який експлуатував атракціон, згідно з інструкцією повинен був здійснювати його щоденний огляд перед початком роботи та реагувати на неналежний стан каната. Також колишній інженер з технічного нагляду КП «Плесо», який відповідає за безпечну експлуатацію об’єктів комунального підприємства, повинен був здійснювати належний контроль за станом атракціону.

Наразі досудове розслідування триває, встановлюються інші особи, чиї дії чи бездіяльність призвели до трагічної загибелі відвідувача канатної переправи.

Нагадаємо, інформація про нещасний випадок у Києві надійшла до поліції 21 липня. Пошукова операція, яку здійснювали працівники відділу поліції у річковому порту Київ та рятувальники ДСНС, тривала близько семи годин.

Обірвався трос атракціону-спуску через Дніпро у Києві, - місцеві паблики



У той момент на ньому була людина. pic.twitter.com/kbddQjUOnE — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 21, 2024

За цей час було обстежено водолазами 8000 кв. м дна, а також 12 000 м. кв за допомогою ехолота. «Учора, з настанням сутінок, пошукова операція була припинена. Наразі пошукові заходи продовжено», – вказали у поліції.

До слова, Печерський районний суд арештував атракціон (складається з тимчасових споруд, стартового майданчика та фінішного майданчика), розміщений поряд із пішохідним мостом, який веде з Поштової площі на Труханів острів.

Як повідомляв «Главком», правоохоронці прийшли з обшуками до служб КМДА, органів державного контролю та безпосередньо у фірми власника атракціону у справі про загибель хлопця, який впав у Дніпро з атракціону після обриву троса.

Крім цього, правоохоронні органи перевіряли роботу атракціону «Колесо огляду» на Подолі після загибелі чоловіка унаслідок обриву троса на канатній дорозі через Дніпро в Києві.

До слова, тролей біля Пішохідного мосту у Києві не проходив жодної планової або позапланової перевірки.

З 2020 року в Україні діє мораторій на планові перевірки. Спочатку його ввели через карантин, пов'язаний з пандемією коронавірусу, а згодом продовжили через воєнний стан. Таким чином із 2020 року планові державні перевірки не здійснюються, зокрема й атракціонів. Натомість для позапланових перевірок потрібно звернення Кабінету міністрів, працівника підприємства, повідомлення про аварію або нещасний випадок.