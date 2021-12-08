Пожежа у центрі Одеси: горіла пам'ятка архітектури, є жертви (фото)

Гасіння вогню ускладнювало значне захаращення квартири різним мотлохом

У центрі Одеси внаслідок пожежі в житловому будинку-пам'ятці архітектури загинув чоловік. Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС в Одеській області.

Як зазначається у повідомленні, учора, 7 грудня, приблизно о 15:30 до Служби порятунку надійшла інформація про загоряння квартири на третьому поверсі триповерхового житлового будинку по вул. Мала Арнаутська, 45.

«В результаті пожежі загинув чоловік, за попередніми даними, він є власником квартири. О 16:08 пожежу було локалізовано на площі 40 кв. м. Гасіння вогню ускладнювало значне захаращення квартири різним мотлохом», – зазначається у повідомленні.

Сходовими маршами рятувальники евакуювали трьох мешканців будинку та кішку. Повністю пожежу було ліквідовано близько 16:30. Від ДСНС залучалися вісім одиниць техніки та 30 рятувальників.

Причина загоряння встановлюється.

Нагадаємо, пожежа у столичній багатоповерхівці забрала життя чоловіка.

Як повідомлялося, у ніч на 6 грудня в Київській області сталися дві пожежі з фатальними наслідками.

До слова, на початку листопада в Одесі спалахнув нічний клуб.