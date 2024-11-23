Партнерські відносини будуть встановленні «шляхом укладання відповідного документу», зазначили у міськраді

Одеська мерія планує партнерство з бразильським містом Форталеза. Робота над документ про співпрацю тривала з березня. Про це 23 листопада повідомили на сайті міськради.

Під час онлайн-зустрічі віцемер Одеси Павло Вугельман і заступник міського голови Форталези Ельсіо Батіста обговорили співпрацю у сферах культури, туризму, інвестицій та муніципального управління. Партнерські відносини будуть встановленні «шляхом укладання відповідного документу», зазначили у міськраді.

Форталеза – четверте за населенням місто, розташоване на березі Атлантичного океану, є одним із провідних бразильських курортів. Також місто є центром туристичного життя та бразильського бізнесу.