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Одеська мерія планує партнерство з бразильським містом

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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Одеська мерія планує партнерство з бразильським містом
Онлайн-зустріч віцемера Одеси Павла Вугельмана із заступником міського голови Форталези Ельсіо Батіста
фото: Одеська міська рада

Партнерські відносини будуть встановленні «шляхом укладання відповідного документу», зазначили у міськраді

Одеська мерія планує партнерство з бразильським містом Форталеза. Робота над документ про співпрацю тривала з березня. Про це 23 листопада повідомили на сайті міськради.

Під час онлайн-зустрічі віцемер Одеси Павло Вугельман і заступник міського голови Форталези Ельсіо Батіста обговорили співпрацю у сферах культури, туризму, інвестицій та муніципального управління. Партнерські відносини будуть встановленні «шляхом укладання відповідного документу», зазначили у міськраді.

Форталеза – четверте за населенням місто, розташоване на березі Атлантичного океану, є одним із провідних бразильських курортів. Також місто є центром туристичного життя та бразильського бізнесу.

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Теги: робота місто Одеса

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