Ростислав Карандєєв: частина колекцій музеїв, які перебували під російською окупацією, втрачена назавжди

У музеях України, які нині перебувають під окупацією, перебуває понад 1,4 млн одиниць зберігання, що складає 12,6% від Музейного фонду нашої країни. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів виконувач обов’язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

«Чисельність колекцій музеїв, які перебували або продовжують перебувати на окупованій території, складає близько 1,03 млн одиниць зберігання (9,1% від Музейного фонду України). Чисельність колекцій музеїв, які зазнали ушкоджень в результаті бойових дій, складає близько 1,43 млн одиниць зберігання (це 12,6%)», – заявив він.

Карандєєв констатував, що частина колекцій українських музеїв, які перебували під російською окупацією, втрачена назавжди.

«Наприклад, з Мелітопольського міського краєзнавчого музею вивезено 1745 предметів з дорогоцінних металів, серед них 277 предметів із золота. З Херсонського художнього музею імені Олексія Шовкуненка окупанти вивезли близько 80% фондової колекції. Вивезені з цього музею культурні цінності були переміщені до Центрального музею Тавриди у Сімферополі», – розповів в.о. міністра.

Карандєєв додав, що ситуація з музеями, які досі під окупацією, складніша, адже оцінити збитки не має можливості. Він також повідомив, що наразі складаються списки втрачених музейних предметів державної частини Музейного фонду України з музеїв, що розташовані на деокупованих територіях.

Нагадаємо, 112 картин з колекції обвинуваченого у державній зраді екслідера забороненої в Україні ОПЗЖ та кума російського диктатора Володимира Путіна Віктора Медведчука визнано такими, що мають історичну та культурну цінність.

Як повідомлялося, після майже 10 років судів артефакти з чотирьох музеїв Криму, які були представлені на виставці «Крим: золото й таємниці Чорного моря» в Амстердамі, повернулися до України.