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Втрати ворога станом на 8 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 8 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 1019-й день повномасштабної війни в Україні
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1460 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 8 грудня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 8 грудня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 8 грудня втратила

  • особового складу – близько 753370 (+1460) осіб,
  • танків – 9519 (+5) од
  • бойових броньованих машин – 19571 (+36) од.,
  • артилерійських систем – 21058 (+3)од.,
  • РСЗВ – 1253 (+0) од.,
  • засоби ППО – 1023 (+1) од.,
  • літаків – 369 (+0) од.,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20071 (+29),
  • крилаті ракети – 2857 (+0) од.,
  • кораблі /катери – 28 (+0) од.,
  • підводні човни – 1 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 30965 (+17) од.,
  • спеціальна техніка – 3635 (+2).
Втрати ворога станом на 8 грудня
Втрати ворога станом на 8 грудня
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 8 грудня

  • У Чорному морі один ворожий корабель, без ракет.
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
  • У Середземному морі один ворожий корабель, якій є носієм крилатих ракет «Калібр», загальним залпом до 16 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 0 суден;
  • до Азовського моря – одне судно, з них 0 продовжили рух із протоки Босфор.

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

Втрати ворога станом на 8 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ фото 1

Нині триває 1019-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: Генштаб ЗСУ окупанти війна

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