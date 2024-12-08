Втрати ворога станом на 8 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1460 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 8 грудня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 8 грудня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 8 грудня втратила:
- особового складу – близько 753370 (+1460) осіб,
- танків – 9519 (+5) од
- бойових броньованих машин – 19571 (+36) од.,
- артилерійських систем – 21058 (+3)од.,
- РСЗВ – 1253 (+0) од.,
- засоби ППО – 1023 (+1) од.,
- літаків – 369 (+0) од.,
- гелікоптерів – 329 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20071 (+29),
- крилаті ракети – 2857 (+0) од.,
- кораблі /катери – 28 (+0) од.,
- підводні човни – 1 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 30965 (+17) од.,
- спеціальна техніка – 3635 (+2).
Активність флоту окупантів станом на 8 грудня
- У Чорному морі один ворожий корабель, без ракет.
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
- У Середземному морі один ворожий корабель, якій є носієм крилатих ракет «Калібр», загальним залпом до 16 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 0 суден;
- до Азовського моря – одне судно, з них 0 продовжили рух із протоки Босфор.
РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).
Нині триває 1019-й день повномасштабної війни в Україні.
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