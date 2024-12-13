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ЗСУ відновили втрачені позиції під Сватовим, ворог просунувся на Курщині та ще на кількох напрямках

Ірина Бура
glavcom.ua
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ЗСУ відновили втрачені позиції під Сватовим, ворог просунувся на Курщині та ще на кількох напрямках
Звіт ISW щодо війни в Україні 13 грудня
фото з відкритих джерел

Українські сили відновили втрачені позиції поблизу Сватового під час продовження боїв уздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна

Українські війська відновили втрачені позиції під Сватовим, російські війська просунулися в Курській області та напрямках Часів Яр, Покровськ і Курахове. Про це свідчать геолокаційні кадри, йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Операція ЗСУ на Курщині

Російські війська нещодавно просунулися до головного українського виступу в Курській області. Геолокаційні кадри показують, що російські війська нещодавно просунулися до східного берега річки Псел на північний захід від Плехового та на південний схід від Куриловки (обидва на південь від Суджі) і відвоювали Плехово. Міністерство оборони Росії заявило 12 грудня, що російські війська також відбили Дар'їно та Новоіванівку (обидва на південний схід від Коренево). Російські мілблогери стверджували, що російські війська також просувалися на схід від Новоіванівки, у напрямку Свердликово (північний захід від Суджі), до лісистих масивів біля Малої Локні (на північ від Суджі) і Мартинівки (на північний схід від Суджі), а також на південь від Гуєво (на південь від Суджі). Однак ISW не знайшло підтвердження цьому. Російський блогер стверджував, що повільне просування російських військ до Гуєво вказує на те, що російські сили, ймовірно, також будуть намагатися швидко повернути Суджу. 12 грудня російські війська продовжили наступальні дії в районі Мартинівки та в лісосмугах поблизу Свердликова та Новоіванівки.

ЗСУ відновили втрачені позиції під Сватовим, ворог просунувся на Курщині та ще на кількох напрямках фото 1

Луганщина 

Українські сили відновили втрачені позиції поблизу Сватового під час продовження боїв уздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Геолокаційні кадри показують, що українські сили нещодавно відбили Копанки (на захід від Сватового). Російський мілблогер заявив, що російські війська просунулися на південний схід від Кругляківки (на південний схід від Куп’янська). Однак ISW не знайшло підтвердження цьому. На відео з геолокацією, опублікованому 12 грудня, видно, як російські війська проводять невдалий механізований штурм на схід від Колісниківки (на південний схід від Куп’янська). Український батальйон, який відбивав атаку, повідомив, що українські сили знищили один танк, три БМП і три БТР. Російські війська продовжували штурм на північ від Куп’янська поблизу Західного; на північний схід від Куп'янська біля Синьківки; на південний схід від Куп'янська біля Піщаного і Загризове; на захід від Сватового біля Надії, Копанки, Лозової; на південний захід від Сватового поблизу Греківки, Новоєгорівки, Твердохлібового, Дружелюбівки; на північний захід від Кремінної поблизу Макіївки і Тернів; на захід від Кремінної поблизу Торського; і на південний захід від Кремінної біля Григорівки та в районі Серебрянського лісу. Російський мілблогер заявив, що російські та українські війська зменшили інтенсивність своїх наступальних дій на Лиманському напрямку через погані погодні умови. 

ЗСУ відновили втрачені позиції під Сватовим, ворог просунувся на Курщині та ще на кількох напрямках фото 2

Донеччина

Російські війська незначно просунулися в напрямку Часів Яру. Геолокаційні кадри, опубліковані 12 грудня, свідчать про те, що російські війська просунулися вздовж вулиці Лісової на західній околиці Калинівки (на північ від Часів Яру) і захопили поселення. Один російський мілблогер стверджував, що російські сили проводять операції з очищення вогнетривкого комбінату «Часів Яр», тоді як інші мілблогери стверджували, що на заводі та поблизу нього тривають бої та що російські війська ще не забезпечили повного контролю над територією. ISW не має підтвердження того, що російські війська захопили весь завод. Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська вели наступальні операції біля самого Часового Яру та на південь від Часового Яру в районі Білої Гори та Ступочок.

ЗСУ відновили втрачені позиції під Сватовим, ворог просунувся на Курщині та ще на кількох напрямках фото 3

Російські війська просунулися на південь від Покровська на тлі продовження наступальних операцій у цьому районі. Геолокаційні кадри показують, що російські війська нещодавно захопили Новотроїцьке (на південний захід від Покровська) і просунулися на захід від населеного пункту. Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 10 і 11 грудня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на північ вздовж лінії Донецької залізниці на захід від Нового Труду (на північний схід від Новотроїцького та на південь від Покровська), уздовж вулиці Соснової (на південний захід від Покровська). Російський мілблогер стверджував, що російські війська захопили Пушкіне (на південь від Шевченка), але ISW поки не отримало підтвердження цьому. Кілька російських мілблогерів стверджували, що невеликі російські диверсійно-розвідувальні групи проникли на південну околицю Покровська і що російські сили просунулися на північний схід від Новооленівки (на південний схід від Покровська) і на південний захід від Новотроїцького, але ISW не знайшло підтвердження цьому. Один мілблогер стверджував, що тривають важкі бої в районі Шевченка та біля Новотроїцького, де українські сили контратакують, і що російські війська закріплюють нові позиції біля Нового Труду. Представник української бригади, що діє на Покровському напрямку, зазначив, що нещодавнє просування росіян поставило російські сили приблизно за шість-десять кілометрів від околиць Покровська, і заявив, що російські сили намагаються прорватися до Покровська через його лівий і правий фланги, щоб уникнути лобовий штурм міста.

ЗСУ відновили втрачені позиції під Сватовим, ворог просунувся на Курщині та ще на кількох напрямках фото 4

Російські війська просунулися в Курахівському напрямку на тлі продовження наступальних дій у цьому районі. Геолокаційні кадри показують, що російські війська нещодавно просунулися по вулиці Нагорній у південно-західному Кураховому та по вулиці Урожайній у південному Кураховому. Крім того, ISW оцінює, що російські сили досягли додаткових успіхів на південь від Курахового, оскільки російські сили, ймовірно, використовували шосе N-15 на південь від населеного пункту, щоб просунутися до міста. Міністерство оборони Росії стверджувало, що російські війська захопили Зорю (на північний захід від Курахова), а російські мілблогери стверджували, що російські війська просунулися на захід від Старих Тернів (на північний захід від Курахова) і увійшли до Шевченка (на захід від Старих Тернів), і до 700 метрів у центральній Сонцівці (на північний захід від Курахового). Однак ISW не знайшло підтвердження цьому. Російський милий блогер стверджував, що російські війська окупували 90 відсотків Сонцівки, але ISW отримало підтвердження лише того, що російські війська окупували приблизно 70 відсотків населеного пункту. Російські війська вели наступальні дії під самим Кураховим; на північний захід від Курахового біля Сонцівки, Зорі, Старих Тернів; на захід від Курахового біля Дачного; і на південь від Курахового біля Дальнього.

ЗСУ відновили втрачені позиції під Сватовим, ворог просунувся на Курщині та ще на кількох напрямках фото 5

Нагадаємо, українські сили нещодавно просунулися в Курській області, зокрема на південь від Дарино. 

До слова, російські війська заходять у Торецьк невеликими групами, намагаючись закріпитися в будівлях, але зазнають значних втрат.

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Теги: окупанти Покровськ ISW Курщина Часів Яр штурм відео ворог блогер Торецьк завод Донеччина Генштаб війна Луганщина ЗСУ Курахове

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