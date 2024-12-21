Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Музичний супровід та вакуумні туалети: які поїзди мають «флагманські» вагони

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Музичний супровід та вакуумні туалети: які поїзди мають «флагманські» вагони
Вартість квитків на «флагманські» вагони незмінна й ідентична до вартості квитків аналогічних за класом вагонів
фото з відкритих джерел

«Укрзалізниця» назвала поїзди, які мають нові та модернізовані вагони

Сьогодні в Україні є п’ять потягів, які мають покращені вагони. Про це повідомляє «Укрзалізниця».

Мова йде про:

  • №15/16 Харків – Ясіня: поїзд «Лесь Курбас» названо на честь видатного європейського театрального діяча, що народився на Львівщині. Його театр «Березіль» став культурною візитівкою Харкова;
  • №17/18 Харків – Ужгород: у 2022 році поїзд отримав назву «Сковорода» на честь 300-річчя від дня народження українського філософа Григорія Сковороди;
  • №79/80 Дніпро – Львів: «Січеслав» названо на честь історичної варіації перейменування Катеринослава (нинішній Дніпро) у 1918 році;
  • №91/92 Київ – Львів: «Леополіс» – найбільш фірмовий поїзд, що складається повністю з нових вагонів, виготовлених під час війни
  • №105/106 Київ – Одеса: «Чорноморець» – головний поїзд Одеського депо з історичною назвою.

«Тепер ще на етапі вибору подорожі в застосунку ви знатимете, які поїзди мають найкращі вагони. Це не означає, що вони будуть найдорожчими», – йдеться в повідомленні.

Що на вас чекає у таких поїздах?

  • Фірмова назва та логотип з урахуванням історії поїзда й маршруту.
  • Покращений склад – нові або відновлені вагони купе та люкс із вакуумними туалетами, кондиціонерами, розетками, USB-зарядками, сповивальними столиками, сигналізацією на дверях купе та тривожною кнопкою.
  • Відповідне маркування у застосунку.
  • Оновлена ігротека та ексклюзивний залізничний цукор-рафінад.

А також музичний супровід флагманів:

  • «Сковорода» – композиція «Паровоз» Євгена Хмари;
  • «Леополіс» – «Місто весни» у виконанні «Один в каное» та «Океан Ельзи».
  • «Січеслав» – трек «Доброго вечора, ми з України» гурту Probass & Hardi.
  • «Лесь Курбас» – інструментальна версія «Черемшини».
  • «Чорноморець» – мелодія «Край Чорного моря» Табачникова.

«Укрзалізниця» запевняє, що вартість квитків незмінна й ідентична до вартості квитків аналогічних за класом вагонів.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» призначила додаткові потяги на різдвяні та новорічні свята. Квитки можна придбати через мобільний додаток, на сайті або в квиткових касах. 

Читайте також:

Теги: Укрзалізниця Харків Одеса Дніпро Львів Океан Ельзи театр Ужгород місто

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Подорож на ретро-потягу у Львові триватиме близько години, у Києві – півтори години
«Укрзалізниця» запускає «магічний експрес» у Києві та Львові
Сьогодні, 02:20
Додатково призначено потяги до Трускавця, Львова,Одеси, Чернівців та Ужгорода
«Укрзалізниця» призначила додаткові потяги на різдвяні та новорічні свята
17 грудня, 07:47
«Бізнес і експерти стурбовані різкими кроками Укрзалізниці»
Вимагаючи підвищення тарифу на вантажні перевезення, Укрзалізниця маніпулює показниками – експерт
16 грудня, 12:44
Підвищення тарифу на вантажні залізничні перевезення спричинить закриття підприємств та скорочення інвестицій
Підвищення тарифу на вантажні залізничні перевезення. Асоціації добувної промисловості б'є на сполох
13 грудня, 12:03
Байден читає промову в поїзді після несподіваного візиту до президента України Володимира Зеленського в лютому
Який вигляд мають VIP-вагони, у яких світові лідери їдуть в Україну: фото
8 грудня, 03:30
Інтернет доступний у 16 поїздах Інтерсіті
«Укрзалізниця» вдвічі збільшила ліміти інтернету у швидкісних поїздах
5 грудня, 09:16
Керівниця Асоціації добувних підприємств оцінила наслідки підвищення тарифів Укрзалізниці
Керівниця Асоціації добувних підприємств оцінила наслідки підвищення тарифів Укрзалізниці
30 листопада, 14:48
Через знеструмлення окремих ділянок є затримка трохи понад годину для шістьох поїздів
«Укрзалізниця» повідомила про затримки потягів через атаку РФ
28 листопада, 09:41
Потяг відправлятиметься з Києва о 10:16, прибуття до Будапешта – о 06:00
Між Києвом та Будапештом курсуватиме прямий щоденний потяг
21 листопада, 13:21

Суспільство

Музичний супровід та вакуумні туалети: які поїзди мають «флагманські» вагони
Музичний супровід та вакуумні туалети: які поїзди мають «флагманські» вагони
В ЗСУ можуть з’явитися Кіберсили – деталі законопроєкту
В ЗСУ можуть з’явитися Кіберсили – деталі законопроєкту
Сьогодні запрацює новий пункт пропуску з Польщею
Сьогодні запрацює новий пункт пропуску з Польщею
Частину України накриють дощі: прогноз погоди на 21 грудня
Частину України накриють дощі: прогноз погоди на 21 грудня
В Ужгороді водій таксі скасував поїздку через прохання говорити українською
В Ужгороді водій таксі скасував поїздку через прохання говорити українською
21 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
128K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 грудня: ситуація на фронті
59K
Допис відомого економіста після ракетного удару по центру Києва спровокував хвилю обурення
48K
Радник Зеленського пояснив, як зʼявився нецензурний допис про Путіна
45K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 грудня 2024
23K
Башар Асад отримав черговий удар: цього разу від своєї дружини
13K
Масштабна кібератака на українські держреєстри: нові подробиці від СБУ

Новини

20 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:09
19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 грудня, 00:08
18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 грудня, 00:16
Світ має якомога швидше виконати свої зобов’язання перед Україною, і допомогти їй утримати Покровськ – Bloomberg
17 грудня, 09:46
17 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 грудня, 00:05
Хмарно, невеликий мокрий сніг: прогноз погоди на 16 грудня
16 грудня, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua