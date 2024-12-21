Музичний супровід та вакуумні туалети: які поїзди мають «флагманські» вагони

Вартість квитків на «флагманські» вагони незмінна й ідентична до вартості квитків аналогічних за класом вагонів

«Укрзалізниця» назвала поїзди, які мають нові та модернізовані вагони

Сьогодні в Україні є п’ять потягів, які мають покращені вагони. Про це повідомляє «Укрзалізниця».

Мова йде про:

№15/16 Харків – Ясіня: поїзд «Лесь Курбас» названо на честь видатного європейського театрального діяча, що народився на Львівщині. Його театр «Березіль» став культурною візитівкою Харкова;

№17/18 Харків – Ужгород: у 2022 році поїзд отримав назву «Сковорода» на честь 300-річчя від дня народження українського філософа Григорія Сковороди;

№79/80 Дніпро – Львів: «Січеслав» названо на честь історичної варіації перейменування Катеринослава (нинішній Дніпро) у 1918 році;

№91/92 Київ – Львів: «Леополіс» – найбільш фірмовий поїзд, що складається повністю з нових вагонів, виготовлених під час війни

№105/106 Київ – Одеса: «Чорноморець» – головний поїзд Одеського депо з історичною назвою.

«Тепер ще на етапі вибору подорожі в застосунку ви знатимете, які поїзди мають найкращі вагони. Це не означає, що вони будуть найдорожчими», – йдеться в повідомленні.

Що на вас чекає у таких поїздах?

Фірмова назва та логотип з урахуванням історії поїзда й маршруту.

Покращений склад – нові або відновлені вагони купе та люкс із вакуумними туалетами, кондиціонерами, розетками, USB-зарядками, сповивальними столиками, сигналізацією на дверях купе та тривожною кнопкою.

Відповідне маркування у застосунку.

Оновлена ігротека та ексклюзивний залізничний цукор-рафінад.

А також музичний супровід флагманів:

«Сковорода» – композиція «Паровоз» Євгена Хмари;

«Леополіс» – «Місто весни» у виконанні «Один в каное» та «Океан Ельзи».

«Січеслав» – трек «Доброго вечора, ми з України» гурту Probass & Hardi.

«Лесь Курбас» – інструментальна версія «Черемшини».

«Чорноморець» – мелодія «Край Чорного моря» Табачникова.

«Укрзалізниця» запевняє, що вартість квитків незмінна й ідентична до вартості квитків аналогічних за класом вагонів.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» призначила додаткові потяги на різдвяні та новорічні свята. Квитки можна придбати через мобільний додаток, на сайті або в квиткових касах.