Музичний супровід та вакуумні туалети: які поїзди мають «флагманські» вагони
«Укрзалізниця» назвала поїзди, які мають нові та модернізовані вагони
Сьогодні в Україні є п’ять потягів, які мають покращені вагони. Про це повідомляє «Укрзалізниця».
Мова йде про:
- №15/16 Харків – Ясіня: поїзд «Лесь Курбас» названо на честь видатного європейського театрального діяча, що народився на Львівщині. Його театр «Березіль» став культурною візитівкою Харкова;
- №17/18 Харків – Ужгород: у 2022 році поїзд отримав назву «Сковорода» на честь 300-річчя від дня народження українського філософа Григорія Сковороди;
- №79/80 Дніпро – Львів: «Січеслав» названо на честь історичної варіації перейменування Катеринослава (нинішній Дніпро) у 1918 році;
- №91/92 Київ – Львів: «Леополіс» – найбільш фірмовий поїзд, що складається повністю з нових вагонів, виготовлених під час війни
- №105/106 Київ – Одеса: «Чорноморець» – головний поїзд Одеського депо з історичною назвою.
«Тепер ще на етапі вибору подорожі в застосунку ви знатимете, які поїзди мають найкращі вагони. Це не означає, що вони будуть найдорожчими», – йдеться в повідомленні.
Що на вас чекає у таких поїздах?
- Фірмова назва та логотип з урахуванням історії поїзда й маршруту.
- Покращений склад – нові або відновлені вагони купе та люкс із вакуумними туалетами, кондиціонерами, розетками, USB-зарядками, сповивальними столиками, сигналізацією на дверях купе та тривожною кнопкою.
- Відповідне маркування у застосунку.
- Оновлена ігротека та ексклюзивний залізничний цукор-рафінад.
А також музичний супровід флагманів:
- «Сковорода» – композиція «Паровоз» Євгена Хмари;
- «Леополіс» – «Місто весни» у виконанні «Один в каное» та «Океан Ельзи».
- «Січеслав» – трек «Доброго вечора, ми з України» гурту Probass & Hardi.
- «Лесь Курбас» – інструментальна версія «Черемшини».
- «Чорноморець» – мелодія «Край Чорного моря» Табачникова.
«Укрзалізниця» запевняє, що вартість квитків незмінна й ідентична до вартості квитків аналогічних за класом вагонів.
Нагадаємо, «Укрзалізниця» призначила додаткові потяги на різдвяні та новорічні свята. Квитки можна придбати через мобільний додаток, на сайті або в квиткових касах.
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