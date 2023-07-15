Сирський показав, як ЗСУ знешкодили російські танки дронами-камікадзе (відео)

Серед знищених танків – Т-90М «Прорив»

Українські військові за допомогою дронів-камікадзе FPV підбили два танки російських окупантів, серед яких Т-90М «Прорив». Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський у Telegram.

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Відмінною роботою відзначилася група «Асгард», яка працювала разом із підрозділом аеророзвідки «Очі» та 120-им окремим розвідувальним батальйоном ЗСУ.

«У взаємодії з 3-ю ОШБр було знищено два танки росіян: Т-80 та Т-90М «Прорив», – заявив Сирський.

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На відео видно, як росіяни, охоплені вогнем, вистрибують із підбитого танка.

Нагадаємо, завершився 506-й день широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по території України, застосували 17 ударних безпілотників іранського виробництва Shahed та одну зенітну керовану ракету із ЗРК С-300. У результаті успішної бойової роботи зенітних ракетних підрозділів, винищувальної авіації, мобільних вогневих груп Повітряних Сил та протиповітряної оборони інших складових Сил оборони України знищено 16 «Шахедів».