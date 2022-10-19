Удар по Чернігову: є поранені та руйнування 

Рашисти атакували місто дронами-камікадзе

Внаслідок сьогоднішніх ударів дронами-камікадзе по Чернігову вже відомо про трьох поранених. троє поранених Двоє з постраждалих у тяжкому стані, вони в реанімації. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Також сьогодні, 19 жовтня, пообіді над промзоною Чернігова силами протиповітряної оборони була збита ворожа ракета і її уламки впали на складське приміщення, спричинивши його руйнування.

Нагадаємо, сьогодні, 19 жовтня, сили оборони Чернігівщини збили над селом Кіпті дві ракети.

Як відомо, голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила, що ворожі ракети влучили у Бурштинську ТЕС. Внаслідок обстрілу виникла пожежа.

Крім того, ЗСУ відзвітували про чотири збиті ракети та десять безпілотників ворогів.