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Удар по Чернігову: є поранені та руйнування 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Удар по Чернігову: є поранені та руйнування 
Над Черніговом ППО збило ракету, уламки впали на будівлю
фото з відкритих джерел

Рашисти атакували місто дронами-камікадзе

Внаслідок сьогоднішніх ударів дронами-камікадзе по Чернігову вже відомо про трьох поранених. троє поранених Двоє з постраждалих у тяжкому стані, вони в реанімації. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Удар по Чернігову: є поранені та руйнування  фото 1

Також сьогодні, 19 жовтня, пообіді над промзоною Чернігова силами протиповітряної оборони була збита ворожа ракета і її уламки впали на складське приміщення, спричинивши його руйнування. 

Удар по Чернігову: є поранені та руйнування  фото 2

Нагадаємо, сьогодні, 19 жовтня, сили оборони Чернігівщини збили над селом Кіпті дві ракети.

Як відомо, голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила, що ворожі ракети влучили у Бурштинську ТЕС. Внаслідок обстрілу виникла пожежа.

Крім того, ЗСУ відзвітували про чотири збиті ракети та десять безпілотників ворогів.

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Теги: Чернігів місто безпілотник ракета

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