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Президент розповів, як ЗСУ боряться з безпілотниками

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Президент розповів, як ЗСУ боряться з безпілотниками
фото з відкритих джерел

Просто зараз відбувається нова російська атака дронами – є збиття

Президент Володимир Зеленський розповів, що за останні12 годин, із 9-ї вечора неділі, українським захисникам вдалося знищити 37 іранських «шахідів» і кілька крилатих ракет. Про це глава держави розповів у своєму традиційному відеозверненні.

«Просто зараз відбувається нова російська атака дронами – є збиття. Світ може й повинен зупинити цей терор. Коли ми кажемо про потребу України в засобах протиповітряної й протиракетної оборони, ми кажемо про реальні життя, які забирають терористи. Нам вдається збивати частину ракет і дронів», – заявив Зеленський.

Він зазначив, що лише за 12 годин з 9-ї вечора неділі вдалося знищити 37 іранських «Шахідів» і кілька крилатих ракет.

«Але, щоб гарантовано захистити наше небо й звести до нуля можливості російських терористів, потрібно значно більше сучасних систем ППО і більше забезпечення ракетами для таких систем. І це не тільки український інтерес. Що менше терористичних можливостей буде в Росії, то швидше закінчиться й уся ця війна. Росія не має шансів на полі бою. І намагається терором перекрити свої військові поразки. Для чого їй терор? Щоб тиснути – тиснути на нас, на Європу, на весь світ. Терористи мають бути знешкоджені. Це правило діє всюди однаково ефективно, і на російський терор подіє так само», – підкреслив глава держави.

Нагадаємо, близько 19:10 у Києві та області була оголошена повітряна тривога. Також повідомлялося, що після оголошення повітряної тривоги у Києві та області сьогодні ввечері, 17 жовтня, жителі Київщини чули звуки вибухів.

До відома, триває 236 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Спірне, Бахмутське, Бахмут, Майорськ, Мар’їнка, Красногорівка, Побєда та Невельське Донецької області. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.

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Теги: росія війна військові

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