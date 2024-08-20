Удар по дитячому кафе на Запоріжжі: поліція повідомила деталі
Унаслідок обстрілу поранення отримали четверо дітей та 18-річна дівчина
Сьогодні, 20 серпня, о 17:45 ворог вдарив по селу Малокатеринівка Кушугумської громади на Запоріжжі. Боєприпас влучив поруч з торговельним кіоском. Про це повідомляє Національна поліція.
Унаслідок влучання поранення отримали четверо дітей: 11, 14, 15 та 17 років, а також дівчина 18-ти років.
Зокрема, 15-річного хлопця доставлено до обласної клінічної лікарні у непритомному стані, медики проводять реанімаційні заходи, стан інших постраждалих стабільний.
На місці обстрілу працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки та інші профільні служби.
За фактом воєнного злочину окупантів відкрито кримінальне провадження щодо порушення законів та звичаїв війни.
Нагадаємо, очільник Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що російські війська влучили у дитяче кафе в Запорізькій області.
До слова, впродовж усього повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України Повітряним силам вдалося збити понад 9 тис. російських безпілотників та майже 3 тис. ракет.
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