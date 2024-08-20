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Удар по дитячому кафе на Запоріжжі: поліція повідомила деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Удар по дитячому кафе на Запоріжжі: поліція повідомила деталі
Російський боєприпас влучив поруч з торговельним кіоском
фото: Facebook/Національна поліція України

Унаслідок обстрілу поранення отримали четверо дітей та 18-річна дівчина

Сьогодні, 20 серпня, о 17:45 ворог вдарив по селу Малокатеринівка Кушугумської громади на Запоріжжі. Боєприпас влучив поруч з торговельним кіоском. Про це повідомляє Національна поліція.

Унаслідок влучання поранення отримали четверо дітей: 11, 14, 15 та 17 років, а також дівчина 18-ти років.

Унаслідок влучання поранення отримали четверо дітей
Унаслідок влучання поранення отримали четверо дітей
15-річного хлопця доставлено до обласної клінічної лікарні у непритомному стані
15-річного хлопця доставлено до обласної клінічної лікарні у непритомному стані

Зокрема, 15-річного хлопця доставлено до обласної клінічної лікарні у непритомному стані, медики проводять реанімаційні заходи, стан інших постраждалих стабільний.

На місці обстрілу працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки та інші профільні служби.

Боєприпас влучив поруч з торговельним кіоском
Боєприпас влучив поруч з торговельним кіоском
На місці обстрілу працюють слідчо-оперативні групи
На місці обстрілу працюють слідчо-оперативні групи

За фактом воєнного злочину окупантів відкрито кримінальне провадження щодо порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, очільник Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що російські війська влучили у дитяче кафе в Запорізькій області.

До слова, впродовж усього повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України Повітряним силам вдалося збити понад 9 тис. російських безпілотників та майже 3 тис. ракет.

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Теги: обстріл Запорізька область окупанти Національна поліція України діти поранення

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