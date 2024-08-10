РФ атакувала об'єкт критичної інфраструктури в Краматорську: є поранені та загиблий

Будівлі критичного об'єкта, за словами очільника ОВА, зазнали серйозних ушкоджень

Сьогодні, 10 серпня, зранку росіяни влучили ракетою по об'єкту критичної інфраструктури у Краматорську Донецької області. В результаті чого загинула людина, є поранені. Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Філашкін зазначає, що в результаті удару загинув один працівник об'єкта, ще декілька отримали поранення.

«Будівлі об'єкта зазнали серйозних ушкоджень. Обсяги завданої шкоди встановлюємо», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що на Донеччині пройде про примусова евакуація дітей із трьох населених пунктів через безпекову ситуацію в регіоні. Зазначається, що евакуація до безпечних регіонів проводитиметься протягом 60 діб. Для її здійснення буде розгорнуто 1 приймальний пункт.

Зауважимо, що в інтерв’ю «Главкому» начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін розповів, що Донеччині ухвалили рішення про примусову евакуацію дітей з їхніми батьками або законними представниками з окремих населених пунктів Селидівської, Гродівської, Курахівської, Мирноградської, Новогродівської та Іллінівської громади.

До слова, на Донеччині є міста, які за останній час стали частково окупованими, але, не зважаючи на небезпеку та відсутність їжі, води, медичної допомоги місцеві мешканці вперто відмовляються евакуюватися у більш безпечне місце. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Також Вадим Філашкін розповів, що на Донецькому напрямку ворогу вдалося зруйнувати деякі укріплення, але все робиться для їх відновлення. Голова Донецької ОВА зазначив, що роботи з встановлення «зубів дракона» ведуться на Гродівському, Курахівському, Лиманському та Торецькому напрямках.