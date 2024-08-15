Ворог вдарив по підприємству в Купʼянському районі: є загиблі

За попередніми даними, постраждав один працівник підприємства

Екстрені служби працюють на місцях влучання

Сьогодні вдень 15 серпня російські окупанти атакували цивільне підприємство в Купʼянському районі Харківщини КАБами. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Унаслідок удару двоє цивільних загинули, ще один працівник постраждав. На місці працюють екстрені служби.

«Окупанти близько 15:30 вдарили КАБами по цивільному підприємству Купʼянського району. Двоє цивільних, на жаль, загинули», – написав Сінєгубов.

За попередніми даними, постраждав ще один працівник підприємства.

Екстрені служби працюють на місцях влучання, додав очільник ОВА.

Також сьогодні вдень 15 серпня під час оголошення повітряної тривоги у Сумах пролунав вибух.

До відома, також під ранок 15 серпня російські війська вдарили ракетами по Полтавщині. Близько 5:00 у Полтавській громаді було чутно звуки двох вибухів.

До слова, ворог атакував Україну трьома керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору Курської області – РФ та 29-ма ударними БпЛА.