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Ворог вдарив по підприємству в Купʼянському районі: є загиблі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Ворог вдарив по підприємству в Купʼянському районі: є загиблі
За попередніми даними, постраждав один працівник підприємства
фото ілюстративне

Екстрені служби працюють на місцях влучання

Сьогодні вдень 15 серпня російські окупанти атакували цивільне підприємство в Купʼянському районі Харківщини  КАБами. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Унаслідок удару двоє цивільних загинули, ще один працівник постраждав. На місці працюють екстрені служби.

«Окупанти близько 15:30 вдарили КАБами по цивільному підприємству Купʼянського району.  Двоє цивільних, на жаль, загинули», – написав Сінєгубов. 

За попередніми даними, постраждав ще один працівник підприємства.

Екстрені служби працюють на місцях влучання, додав очільник ОВА. 

Також сьогодні вдень 15 серпня під час оголошення повітряної тривоги у Сумах пролунав вибух. 

До відома, також під ранок 15 серпня російські війська вдарили ракетами по Полтавщині. Близько 5:00 у Полтавській громаді було чутно звуки двох вибухів.

До слова, ворог атакував Україну трьома керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору Курської області – РФ та 29-ма ударними БпЛА.

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Теги: Харківщина обстріл війна росія

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