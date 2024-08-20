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Атака на Тернопіль: центр контролю повідомив про рівень шкідливих речовин у повітрі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Атака на Тернопіль: центр контролю повідомив про рівень шкідливих речовин у повітрі
Роботи з моніторингу триватимуть доти, доки показники атмосферного повітря не будуть приведені до норми
фото ілюстративне

Заміри проводилися в кількох точках, і на даний момент перевищень шкідливих речовин не виявлено

Після нічної атаки та пожежі заміри повітря в Тернополі не виявили перевищень шкідливих речовин. Наразі проводяться додаткові дослідження на формальдегіди і феноли, а також перевірка питної води. Про це повідомила генеральна директорка Державної установи «Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» Оксана Чайчук під час брифінгу.
 
Як уточнила Чайчук, Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб оперативно відправив групу для проведення замірів на межі житлової зони. Заміри проводилися в кількох точках, і на даний момент перевищень шкідливих речовин не виявлено. Подальші дослідження, включаючи перевірку на формальдегіди і феноли, потребують більше часу.

«Після того, як наша служба отримала від Служби надзвичайних ситуацій повідомлення про надзвичайну подію, був даний наказ про збір групи швидкого реагування саме на реагування на хімічну небезпеку. І близько сьомої години група нашої установи Центру контролю та профілактики хвороб виїхала на місце події. Заміри проводилися на межі житлової зони, проводилися станом на 9-ту годину, проведений в семи точках», – зазначила Чайчук.

За її словами, проводилися заміри на вміст продуктів згоряння, таких як СО, СО2, NO2, хлоровмісні речовини та інші компоненти, які визначаються за допомогою приладів експрес-діагностики.

«Чому саме в такому напрямку? Згідно з даними, отриманими від гідрометслужби, напрямок вітру є південно-західний. Факел піднявся досить високо, і шкідливі речовини почали рухатися в цьому напрямку. Маса рухається в напрямку Теребовлі та Козови. Тому заміри проводяться також на території області, в місті Теребовля, прилеглих населених пунктах і селищі міського типу Козова. Станом на даний момент перевищень шкідливих речовин немає, виявлено сліди продуктів згоряння СО2, а також хлоровмісних речовин, які не перевищують допустимих концентрацій в атмосферному повітрі», – додала Чайчук.

Вона наголосила, що наступні заміри будуть проводитися на вміст формальдегідів і фенолів, проте вони потребують більше часу для проведення та аналізу. Ці заміри вже розпочаті, але їх результати потребують додаткового часу для обробки.

«Наразі також проведено забір питної води з водозаборів міста Тернопіль для перевірки наявності цих речовин. За результатами експрес-аналізу, шкідливих речовин у воді не виявлено. Роботи з моніторингу триватимуть доти, доки показники атмосферного повітря не будуть приведені до норми», – додала Чайчук.

Нагадаємо, у ніч на 20 серпня у Тернопільській області під час повітряної тривоги сталася пожежа. На місці працюють рятувальники та поліція, проводяться заміри якості повітря у Тернопільському районі.

«Під час нічної (повітряної тривоги «Главком» ) ворог завдав удару по промисловому об'єкту, виникла пожежа

Нагадаємо, окупанти знову атакували столицю, цього разу, ймовірно, крилатими ракетами типу «Іскандер-К» з північного напрямку. Про це інформує КМДА.

Завдяки блискавичній реакції сил протиповітряної оборони всі ворожі цілі були знищені ще на підступах до міста. Попередньо, руйнувань та постраждалих немає, але дані уточнюються.

Перед тим, у Києві та низці областей було оголошено тривогу через загрозу БпЛА. 

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Теги: пожежа окупанти рятувальники Тернопіль повітря

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