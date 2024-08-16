Росія перекинула на Курщину кілька тисяч солдатів з інших напрямків – CNN

Американські посадовці зараз працюють над тим, щоб точно визначити, скільки військ перекидає Росія

Переміщення російських військ не означає, що Путін відмовився від військових операцій у північно-східній частині України

Для протидії успішному українському наступу Російська Федерація перекинула до Курської області кілька тисяч солдатів з окупованих територій України. Про це повідомили CNN двоє американських військових високопосадовців.

Американські посадовці зараз працюють над тим, щоб точно визначити, скільки військ перекидає Росія. Однак джерела кажуть, що РФ перемістила на Курщину кілька бригад чисельністю не менше 1 тис. солдатів кожна.

«Для нас очевидно, що Путін і російські військові перекидають деякі ресурси, деякі підрозділи до Курської області, щоб протидіяти тому, що роблять українці. Переміщення російських військ з України не означає, що Путін відмовився від військових операцій у північно-східній частині України або навіть на півдні, в напрямку таких місць, як Запоріжжя. На цьому фронті все ще тривають активні бойові дії», – заявив речник Ради національної безпеки Джон Кірбі.

За словами двох інших джерел, знайомих із західною розвідкою, Росія, схоже, поки що не перекидає свої більші і краще підготовлені підрозділи з України до Курської області. Одне з цих джерел повідомило, що замість цього Росія, схоже, посилює оборону Курщини переважно за рахунок ненавчених призовників, які приїжджають з інших регіонів Росії.

«Ми ще не бачили значного переміщення (російських військ), і ми не можемо сказати, чи це тому, що вони тільки починають перекидати війська, чи тому, що у них просто немає сил для передислокації», – сказало одне з джерел, знайомих з американською розвідкою.

За словами одного з американських військових високопосадовців, на додаток до військ, перекинутих з України, Росія також відправила особовий склад з Ленінградського військового округу і Калінінграда.

Деякі посадовці також висловили занепокоєння, що Україна, яка відправила частину своїх найдосвідченіших сил до Курської області, можливо, створила слабкі місця на власному фронті, які Росія може використати для завоювання більших територій всередині України.

Нагадаємо, на підконтрольній Україні території Курської області було створено військову комендатуру. За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, українські воїни взяли під контроль 82 населених пункти і просунулись на 35 км і контролюють понад тисячу квадратних кілометрів території РФ.

Як повідомлялося, поблизу міста Льгов у Курській області Росії з’явилася велика траншея, яка може слугувати новим оборонним рубежем після прориву ЗСУ. Траншею вирили біля головної автомагістралі 38К-017 Курськ-Льгов-Рильськ та залізничної лінії.

До слова, Росія почала виводити частину своїх військ з території України у відповідь на вторгнення українських сил до Курської області.