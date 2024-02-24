Стало відомо, хто стоїть за атакою на один із найбільших металургійних комбінатів РФ

Безпілотники СБУ та ГУР на двогий час зупинили весь виробничий процес на важливому для Росії підприємстві

Атаку на російський Новолипецький металургійний комбінат організували Служба безпеки та Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Про це повідомили джерела «Главкома».

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«Це один із найбільших металургійних комбінатів Росії. Він працює на військово-промисловий комплекс РФ і виконує велику кількість державних замовлень. Сировина з цього підприємства йде на виготовлення російських ракет, артилерії, безпілотників тощо. Тому для України це законна ціль», – зазначає джерело.

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Після потужних вибухів на Новолипцькому металургійному комбінаті почалася масштабна пожежа та евакуація всього персоналу заводу.

Як додають в українських спецслужбах, безпілотники СБУ та ГУР поцілили в установки, призначені для первинного охолодження неочищеного коксового газу. Ураження цих об'єктів, за даними джерел, призведе до зупинення всього виробничого процесу металургійного комбінату на довгий час.

До речі, власником ураженого комбінату є наближений до диктатора Володимира Путіна російський олігарх Володимир Лісін. За оцінками Forbes, він входить у трійку найбагатших людей РФ.

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За даними ЗМІ, до недавнього часу на Новолипецькому металургійному комбінаті вироблялася сировина для російських компаній, що займаються ядерною зброєю та балістичними ракетами.

Нагадаємо, що вночі 24 лютого в російському Липецьку пролунали потужні вибухи і спалахнула масштабна пожежа. Губернатор Липецької області РФ Ігор Артамонов заявив, що на території Новолипецького металургійного комбінату сталося загоряння в одному із цехів.

Крім того, 23 лютого, у російському Новосибірську спалахнула масштабна пожежа, горів склад.

Також повідомлялося, що в ніч проти 17 лютого у російському Іжевську спалахнула сильна пожежа на промисловому підприємстві.