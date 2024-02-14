Довірена особа Порошенка має вибачитися перед Портновим. Рішення Печерського суду

Чекалкин звинуватив Портонова у причетності до вбивства патріотів і тепер має вибачитися і сплатити 133 тис. грн

Громадський діяч і шоумен Дмитро Чекалкин програв суд колишньому заступнику глави адміністрації президента Януковича Андрія Портнова і тепер має спростувати інформацію та компенсувати йому 132,7 тис. грн витрат на правничу допомогу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

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У серпні 2023 року юристка Портнова направила позов до Печерського райсуду Києва. Претензії екстоппосадовця зводилися до конкретної думки Чекалкина, яку той висловив під час відеоспілкування з екснардепом та військовим Ігорем Лапіним, яке потім з’явилося на youtube-каналі. Зокрема, чоловіки обговорювали підготовку влади до великої війни та діяльність агентурної мережі Росії в Україні.

«… той самий Портнов, який мені погрожував, писав в мене в «Фейсбуці» під моїми постами, що ти в нас в списках, да ми прийдемо тебе знищувати, що ти там будеш в нас в фільтраційних таборах. Він погрожував мені, моїм дітям… Тобто його (Портнова – «Главком») списки, за якими потім знищували (окупанти – «Главком») українських патріотів, коли заходили в українські міста…» – заявив Дмитро Чекалкин (див. з 9 хв 28 с.).

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На думку позивача, вказані висловлювання є недостовірною інформацією, яка порочить його честь, гідність та ділову репутацію. Портнов відкинув закиди про листування з Чекалкиним, заявив, що особисто з ним не знайомий, ніколи не погрожував його знищити чи помістити до фільтраційного табору.

Що стосується ймовірних списків щодо знищення українських патріотів, то Андрій Портнов запевнив: ніколи не складав і не збирав подібні списки.

Окремо топпосадовець часів президентства Януковича висловив незгоду із заставкою-колажем, яку Чекалкин розмістив під спірним відео. На картинці зображено трьох чоловіків: президента Володимира Зеленського, заступника глави Офісу президента Олега Татарова і, власне, Андрія Портнова і додано підпис: «По списках Зе-Портнова вбивали українських патріотів».

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Портнов через свою захисницю переконував суд: Чекалкин маніпулює громадською думкою, створює негативне враження про особу позивача як людини, яка нібито підтримує війну, розв’язану країною-агресором.

У судовому рішенні навіть є така теза Портнова: «Позивач зазначає, що його позиція відома сотням людей, з якими він спілкується, та яка полягає в тому, що президент РФ, російські чиновники, російські війська та громадяни РФ вчинили та продовжують вчиняти щодо України та громадян України жахливі військові злочини».

Водночас шоумен Дмитро Чекалкин відкинув позовні претензії Портнова, надав суду висновок експерта, на думку якого спірна інформація є оціночними судженнями відповідача.

Крім цього, Чекалкин повідомив, що за два дні до початку великої війни Андрій Портнов у соцмережі оголосив про збір даних стосовно активістів і зазначив, що ця «работа важна для будущих фильтрационных, уголовных и учебно воспитательных мероприятий».

Феміда проаналізувала аргументи і доводи сторін процесу. Суд не взяв до уваги семантико-текстуальну експертизу, надану Чекалкиним. Адже на момент проведення експертизи фахівець не мав свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта. Більше того висновки експерта, на думку суду, не спростовують поширення спірної інформації про Портнова у формі тверджень про факти.

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Феміда ознайомилася з відповідями правоохоронців (СБУ, Офісу генпрокурора Нацполіції), котрі повідомили, що Андрій Портнов не є ані підозрюваним, ані обвинуваченим у жодних кримінальних провадженнях. Також він не перебуває у розшуку. Зважаючи на ці відомості, зробив висновок суд, інформація, поширена Дмитром Чекалкиним щодо Андрія Портнова, не відповідає дійсності і не може бути підтверджена жодними належними і допустимими доказами.

При цьому суд погодився, що межа допустимої критики щодо Портнова, може бути ширшою, ніж до пересічних людей, оскільки він є публічною особою. Однак публічні звинувачення не можуть ґрунтуватися на чутках та домислах, додав суд.

Згідно з рішенням суду, Чекалкин протягом п’яти днів з моменту набрання рішенням законної сили повинен записати відеоролик зі спростуванням і оприлюднити на своєму youtube-каналі. Це ж стосується зміни заставки-колажу до відео. Також допис-спростування має вийти й Facebook-сторінці відповідача.

Для оскарження рішення Печерського райсуду Дмитро Чекалкин має 30 днів.

Треба додати, що під час президентських виборів у 2019 році відомий радіоведучий Дмитро Чекалкін був довіреною особою Петра Порошенка та агітував за нього виборців.

Як повідомляв «Главком», у 2023 році столичний суд захистив Андрія Портнова від громадської організації «Центр протидії корупції», яка зарахувала його до категорій «проросійського діяча», «колаборанта» та «зрадника».