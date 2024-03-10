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Росія використала нові авіабомби: ЗСУ пояснили, у чому їх особливість

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Росія використала нові авіабомби: ЗСУ пояснили, у чому їх особливість
Внаслідок удару новими авіабомбами було пошкоджено дев'ять багатоповерхівок, постраждали дев'ять осіб
фото: Вадим Філашкін/Telegram

Росіяни покращили старі авіабомби, надали їм функції планування та додаткові силові установки

Росіяни використали нові авіаційні бомби під час обстрілу міста Мирноград у Донецькій області. Ймовірно, це покращені версії КАБів, повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

«Початкова інформація була, що ворог застосував ЗРК С-300, однак за уточненою інформацією, яка надійшла від Нацполіції, у цьому обстрілі росіяни застосували три одиниці плануючої авіабомби УМПБ Д-30СН», – пояснив він.

Дмитро Лиховій зазначив, що застосування цих бомб свідчить про новий етап розвитку російських керованих авіаційних бомб. Він пояснив, що, ймовірно, нові ворожі бомби є баражуючими.

«Це покращена авіабомба, яка вже приходить на заміну оцим класичним старим ФАБам, перетвореним у КАБи, вони мають додаткові функції планування і додаткові силові установки», – розповів речник. Він констатував, що ЗСУ потрібно готуватися до «нових викликів і нових задач ППО» в боротьбі з покращеними авіабомбами.

Внаслідок ракетного удару окупантів по місту Мирноград Донецької області постраждали дев'ять осіб, у тому числі підліток. Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що внаслідок обстрілу було пошкоджено дев'ять багатоповерхівок і 27 автомобілів.

Нагадаємо, триває 746-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 73 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 95 авіаційних ударів, здійснив 136 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 22 БпЛА типу «Shahed». Силами та засобами протиповітряної оборони України 20 ударних БпЛА було знищено.

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Теги: росіяни Донеччина обстріл

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