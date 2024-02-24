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Росіяни вдарили по фермі на Харківщині: загинули десятки тварин

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Росіяни вдарили по фермі на Харківщині: загинули десятки тварин
Черговий обстріл на Харківщині спричинив масштабну пожежу на території фермерського господарства
фото: ДСНС

Надзвичайники врятували 52 тварини, перегнавши їх до іншої господарчої будівлі

Увечері 24 лютого через російський обстріл у селі Лиман на Харківщині спалахнула масштабна пожежа на території ферми. Загинули тварини. Про це повідомляє ДСНС.

«Сьогодні ввечері черговий обстріл на Харківщині спричинив масштабну пожежу на території одного з фермерських господарств у с. Лиман Чугуївського району», – йдеться в повідомленні.

Росіяни вдарили по фермі на Харківщині: загинули десятки тварин фото 1
фото: ДСНС

Площа пожежі склала близько 600 кв.м. У будівлі ферми було поголів'я свиней.

Надзвичайникам вдалось врятувати 52 тварини, перегнавши їх до іншої господарчої будівлі. Понад два десятки свиней загинуло.

Росіяни вдарили по фермі на Харківщині: загинули десятки тварин фото 2
фото: ДСНС

Зазначається, що постраждалих серед працівників фермерського господарства немає.

Нагадаємо, ворог атакував дронами селище Мокра Рокитна Харківського району. Внаслідок ударів ворожих безпілотників пошкоджено приватне агропідприємство, внаслідок чого загинуло 15 корів. 

Теги: пожежа обстріл тварини Харківщина Лиман

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