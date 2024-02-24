Росіяни вдарили по фермі на Харківщині: загинули десятки тварин

Черговий обстріл на Харківщині спричинив масштабну пожежу на території фермерського господарства

Надзвичайники врятували 52 тварини, перегнавши їх до іншої господарчої будівлі

Увечері 24 лютого через російський обстріл у селі Лиман на Харківщині спалахнула масштабна пожежа на території ферми. Загинули тварини. Про це повідомляє ДСНС.

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«Сьогодні ввечері черговий обстріл на Харківщині спричинив масштабну пожежу на території одного з фермерських господарств у с. Лиман Чугуївського району», – йдеться в повідомленні.

фото: ДСНС

Площа пожежі склала близько 600 кв.м. У будівлі ферми було поголів'я свиней.

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Надзвичайникам вдалось врятувати 52 тварини, перегнавши їх до іншої господарчої будівлі. Понад два десятки свиней загинуло.

фото: ДСНС

Зазначається, що постраждалих серед працівників фермерського господарства немає.

Нагадаємо, ворог атакував дронами селище Мокра Рокитна Харківського району. Внаслідок ударів ворожих безпілотників пошкоджено приватне агропідприємство, внаслідок чого загинуло 15 корів.