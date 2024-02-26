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Удар по Дніпру: влада показала фото наслідків

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Удар по Дніпру: влада показала фото наслідків
Росія завдала ударів по приватному сектору міста
фото: Сергій Лисак/Telegram

Унаслідок атаки росіян постраждали чотири людини

Увечері 25 лютого російські окупанти вдарили по Дніпру, внаслідок чого пошкоджено близько десятка будинків. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, опублікувавши фото наслідків удару.

За словами Лисака, окрім десяти приватних будинків, пошкоджень зазнали кілька авто.

Удар по Дніпру: влада показала фото наслідків фото 1
фото: Сергій Лисак/Telegram
Удар по Дніпру: влада показала фото наслідків фото 2
фото: Сергій Лисак/Telegram

Також відомо, що внаслідок атаки росіян постраждали чоловіки 41 і 49 років, та жінки – 20 та 60 років.

Усіх постраждалих госпіталізовано, де їм надається допомога.

Удар по Дніпру: влада показала фото наслідків фото 3
фото: Сергій Лисак/Telegram

Як повідомлялося, увечері 25 лютого російські загарбники завдали ударів по Дніпру, внаслідок чого зафіксовано руйнування у приватному секторі міста. 

Повітряне командування «Схід» зазначило, що силами ППО над Дніпром знищено три ударні дрони Shahed і три крилаті ракети.

До того ж, увечері 25 лютого російські окупанти завдали ударів по Харківському району, за попередніми даними, ракетами С-300 з території Білгорода.

Теги: окупанти Дніпро Дніпропетровщина

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