Удар по Дніпру: влада показала фото наслідків

Унаслідок атаки росіян постраждали чотири людини

Увечері 25 лютого російські окупанти вдарили по Дніпру, внаслідок чого пошкоджено близько десятка будинків. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, опублікувавши фото наслідків удару.

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За словами Лисака, окрім десяти приватних будинків, пошкоджень зазнали кілька авто.

фото: Сергій Лисак/Telegram

фото: Сергій Лисак/Telegram

Також відомо, що внаслідок атаки росіян постраждали чоловіки 41 і 49 років, та жінки – 20 та 60 років.

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Усіх постраждалих госпіталізовано, де їм надається допомога.

фото: Сергій Лисак/Telegram

Як повідомлялося, увечері 25 лютого російські загарбники завдали ударів по Дніпру, внаслідок чого зафіксовано руйнування у приватному секторі міста.

Повітряне командування «Схід» зазначило, що силами ППО над Дніпром знищено три ударні дрони Shahed і три крилаті ракети.

До того ж, увечері 25 лютого російські окупанти завдали ударів по Харківському району, за попередніми даними, ракетами С-300 з території Білгорода.