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Є три влучання: поліція уточнила наслідки ударів по Харкову (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Є три влучання: поліція уточнила наслідки ударів по Харкову (відео)
Зафіксовано три влучання БПЛА в землю поряд з адмінбудівлями
фото скріншот відео

Удару зазнав об'єкт цивільної інфраструктури

Унаслідок атаки ворожих ударних безпілотників у ніч на 11 березня по Харкову  пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури та житлові будинки. Наслідки удару «шахедів» показала пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Зазначається, що удару зазнав об'єкт цивільної інфраструктури у Слобідському районі Харкова. В результаті були пошкоджені, зокрема, багатоповерхівка, адміністративні будівлі та житлові будинки.

Як уточнили в правоохоронних органах, окупанти вдарили «Шахедами» близько 01:10 по Слобідському району Харкова.

«Зафіксовано три влучання БПЛА в землю поряд з адмінбудівлями», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше міський голова Ігор Терехов повідомив про приліт орієнтовно о 1:43 11 березня. Ворог атакував Слобідський район Харкова. Ще вночі міський голова розповідав, що приліт районі щільної житлової забудови. Вороги вдарили по обʼєкту цивільної інфраструктури.

«На щастя, без жертв. Сам об'єкт частково пошкоджено, як і житлові будинки поруч», – написав Терехов.

За його словами, на місці влучання окупантів працювали відповідні служби.

Триває 747-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав чотири ракетних та 88 авіаційних ударів, здійснив 96 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Уночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 25 БпЛА типу Shahed.



Теги: Харків обстріл

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