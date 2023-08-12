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Нічна атака дронами: скільки «Шахедів» і звідки випустили окупанти

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Нічна атака дронами: скільки «Шахедів» і звідки випустили окупанти
Окупанти використовують іранські дрони для ударів по Україні
фото з відкритих джерел

Сили ППО знищили три «Шахеди»

У ніч на 12 серпня російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА Shahed-136/131. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

Було випущено п’ять дронів з південно-східного напрямку.

«Три «Шахеди» знищено протиповітряною обороною у межах Запорізької області», – йдеться у повідомленні.

Нічна атака дронами: скільки «Шахедів» і звідки випустили окупанти фото 1

Нагадаємо, триває 535-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Повідомлялося, що сьогодні вночі Росія завдала чергового авіаційного удару іранськими ударними БпЛА Shahed-136/131 по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Протягом минулої доби російські окупанти завдали п’ять ракетних та 31 авіаційний удар, здійснили 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких є діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: окупанти ЗСУ війна безпілотник

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