Удар по ТЦК у Запоріжжі: стало відомо, скільки військових постраждало

У Запоріжжі біля ТЦК пошкоджено приватні житлові будинки та автомобілі

Сьогодні, 7 липня, російські терористи вдарили по території Запорізького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Запорізький обласний ТЦК та СП.

«Постраждалі – військовослужбовці роти охорони. Саме ті, хто переведений за висновками ВЛК з бойових підрозділів. Саме ті, хто воював з окупантом на передовій. Двох військовослужбовців госпіталізовано у стані середньої тяжкості», – йдеться у повідомленні.

Також, за даними Запорізького ТЦК, поранення різного ступеня тяжкості отримали 14 цивільних громадян, пошкоджено приватні житлові будинки та автомобілі.

«Ми розуміємо, чому так відбувається. Це більше інформаційна атака, спрямована на мобілізаційні заходи та емоції громадян України. Прикро, що подекуди дії ворога отримують підтримку саме українців. Попри все – продовжуємо працювати – комплектувати бойові підрозділи та надавати соціальні послуги рідним загиблих воїнів», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, 7 липня Росія атакувала Харків та Запоріжжя дронами. Внаслідок атаки стались влучання в будівлю Харківського обласного ТЦК та СП, а також поблизу Запорізького обласного ТЦК та СП.

Також 6 липня відбувся третій за тиждень приліт російських дронів по будівлі Територіального центру комплектування. Влучання було в Кременчуці. Попередньо, серед військовослужбовців і працівників ТЦК та СП поранених і загиблих немає.

До слова, 3 липня у Полтаві дрони атакували два ТЦК. Серед травмованих двоє військових ТЦК та двоє працівниць ЗСУ.