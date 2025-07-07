Міноборони РФ заявило, що навмисно завдає ударів по українських ТЦК

Сьогодні РФ вдарила по ТЦК у Харкові та Запоріжжі

Росія навмисно завдає ударів по будівлях українських ТЦК. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт міноборони РФ.

«Оперативно-тактичною авіацією, ударними безпілотними літальними апаратами, ракетними військами та артилерією угруповань військ Збройних Сил Російської Федерації завдано удару по територіальних центрах комплектування ЗСУ, підприємству збірки і місцях зберігання ударних безпілотних літальних апаратів, складах боєприпасів, пального, а також пунктах тимчасової дислокації українських збройних формувань та іноземних найманців у 138 районах», – йдеться у звіті.

Нагадаємо, 7 липня Росія атакувала Харків та Запоріжжя дронами. Внаслідок атаки стались влучання в будівлю Харківського обласного ТЦК та СП, а також поблизу Запорізького обласного ТЦК та СП.

Також 6 липня відбувся третій за тиждень приліт російських дронів по будівлі Територіального центру комплектування. Влучання було в Кременчуці. Попередньо, серед військовослужбовців і працівників ТЦК та СП поранених і загиблих немає.

До слова, 3 липня у Полтаві дрони атакували два ТЦК. Серед травмованих двоє військових ТЦК та двоє працівниць ЗСУ.