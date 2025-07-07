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РФ вдарила по ТЦК у Харкові та Запоріжжі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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РФ вдарила по ТЦК у Харкові та Запоріжжі
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Сьогодні, 7 липня, Росія атакувала Харків та Запоріжжя дронами. Внаслідок атаки стались влучання в будівлю Харківського обласного ТЦК та СП, а також поблизу Запорізького обласного ТЦК та СП. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Сухопутні війська.

Попередньо, серед військовослужбовців Запорізького обласного ТЦК та СП є поранений, а у Харківському ОТЦК та СП – поранено три людини. На місці працюють екстрені служби. Додаткова інформація про постраждалих уточнюється.

До слова, у ніч на 7 липня 2025 року російські безпілотні літальні апарати (БпЛА) атакували Київ, спричинивши пошкодження в кількох районах столиці.  У Деснянському районі внаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджено фасад адміністративної будівлі, газову трубу та пустий резервуар. У Солом'янському районі уламки збитого БпЛА впали на автомийку. Пошкоджені авто та труба водопостачання. Пожежі не було, постраждалих, попередньо, теж немає. У Голосіївському районі уламки дрона пошкодили вікна в офісній будівлі. 

Зокрема, уночі Росія вдарила по Одесі. Внаслідок чого загинула одна людина.

Також у Харкові зафіксовано влучання ворожих безпілотних літальних апаратів у багатоповерхівки, є постраждалі. За інформацією міського голови, прильоти сталися у Слобідському, Холодногірському та Шевченківському районах.

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Теги: Харків Запоріжжя ТЦК

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