У Запоріжжі пролунав вибух під час повітряної тривоги

Перед тим було повідомлено про загрозу ударів балістичними ракетами по області

Сьогодні зранку, 27 лютого, у Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунав вибух. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

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«Вибух у Запоріжжі», – написав Федоров у Telegram.

Перед цим він повідомив про загрозу ударів балістичними ракетами по Запорізькій області та іншим областям України, де оголошено повітряну тривогу.

Триває 734-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 96 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав шість ракетних та 92 авіаційних удари, здійснив 110 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши БпЛА типу Shahed-136/131. Інформація, щодо даної атаки уточнюється.