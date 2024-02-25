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Удар окупантів по селу на Запоріжжі: наслідки

Наталія Порощук
glavcom.ua
Удар окупантів по селу на Запоріжжі: наслідки
фото ілюстративне

25 лютого окупанти завдали удару по селу Широке, що на Запоріжжі. Внаслідок атаки загинула людина та є поранені. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

«1 людина загинула і 3 поранені. Такі наслідки ворожого удару по фермерському господарству у селі Малишівка Широківської громади. Росія-країна-терорист продовжує забирати життя наших людей. Не пробачимо», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що триває 732-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнення. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 25 лютого.

Загалом ворог завдав дев'ять ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснив 119 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши БпЛА типу Shahed-136/131.

До того ж російські війська ввійшли до селища Ласточкине на Донеччині та села Роботине в Запорізькій області. Експерт зіставив відеозаписи з фронту з мапою місцевості і дійшов висновку, що в Запорізькій області російська армія продовжує ліквідацію виступу навколо Роботиного. Останнім часом окупанти знову захопили більшу частину села. 

Теги: Запоріжжя війна українці Україна

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