Удар по Дніпру: рятувальники шукають 96-річного чоловіка
Мер міста наголошує, що зараз основне питання – це відселення людей
У житловому будинку на лівому березі міста Дніпро триває розбір завалів. Доля двох людей, одному з яких 96 років, досі невідома. Про це повідомив мер міста Борис Філатов.
Очільник міста наголосив, що на місці удару продовжують працювати всі комунальні служби – зокрема тепловики, міськводоканал, газовики, адже в пошкодженій багатоповерхівці від ночі відʼєднано комунікації. Проте наразі основне питання стосується відселення людей.
«Вже остаточно зрозуміло, що це стосуватиметься мешканців постраждалого підʼїзда та половини іншого. Але ще потрібен час для висновків фахівців, що правильніше буде для решти будинку», – повідомив Філатов.
За його словами, за отриманням матеріальної допомоги всі постраждалі можуть звернутися до райадміністрації.
Нагадаємо, уночі ворожий безпілотник влучив в багатоповерхівку в Дніпрі. Після атаки сімох громадян доставили до лікарні.
Також у ніч на 23 лютого ворог атакував Одещину ударними дронами. Унаслідок атаки в Одесі спалахнула пожежа в будівлі підприємства, загинула людина.
Ракети втратили бойову спроможність в повітрі. А підрозділами протиповітряної оборони було збито дев'ять дронів-камікадзе.
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