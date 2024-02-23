Удар по Дніпру: рятувальники шукають 96-річного чоловіка

В пошкодженій багатоповерхівці від ночі відʼєднано комунікації, тому на місці продовжують працювати тепловики, міськводоканал, газовики

Мер міста наголошує, що зараз основне питання – це відселення людей

У житловому будинку на лівому березі міста Дніпро триває розбір завалів. Доля двох людей, одному з яких 96 років, досі невідома. Про це повідомив мер міста Борис Філатов.

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Очільник міста наголосив, що на місці удару продовжують працювати всі комунальні служби – зокрема тепловики, міськводоканал, газовики, адже в пошкодженій багатоповерхівці від ночі відʼєднано комунікації. Проте наразі основне питання стосується відселення людей.

фото: Facebook / Borys Filatov

фото: Facebook / Borys Filatov

«Вже остаточно зрозуміло, що це стосуватиметься мешканців постраждалого підʼїзда та половини іншого. Але ще потрібен час для висновків фахівців, що правильніше буде для решти будинку», – повідомив Філатов.

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За його словами, за отриманням матеріальної допомоги всі постраждалі можуть звернутися до райадміністрації.

Нагадаємо, уночі ворожий безпілотник влучив в багатоповерхівку в Дніпрі. Після атаки сімох громадян доставили до лікарні.

Також у ніч на 23 лютого ворог атакував Одещину ударними дронами. Унаслідок атаки в Одесі спалахнула пожежа в будівлі підприємства, загинула людина.

Ракети втратили бойову спроможність в повітрі. А підрозділами протиповітряної оборони було збито дев'ять дронів-камікадзе.