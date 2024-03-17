В Україні 40 хвилин тривала масштабна повітряна тривога
Громадян закликали перечекати тривогу в укриттях
В Україні о 20:13 була оголошена повітряна тривога. Про це повідомляють Повітряні сили, Київська міська військова адміністрація.
«Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників», – повідомила Київська обласна військова адміністрація.
«Керована авіаційна ракета, імовірно Х-59, в напрямку Чернігівщини через Сумщину», – інформували Повітряні сили.
Станом на 20:22 половина країни перебувала у червоній зоні.
О 20:53 було оголошено відбій.
Нагадаємо, сьогодні унаслідок російського ракетного удару по Миколаєву, в лікарні померла одна людина.
Загалом від атаки постраждали шестеро людей, зокрема дитина.
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