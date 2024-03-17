Головна Новини
search button user button menu button

В Україні 40 хвилин тривала масштабна повітряна тривога

Іван Гавриляк
glavcom.ua
В Україні 40 хвилин тривала масштабна повітряна тривога
колаж: glavcom.ua

Громадян закликали перечекати тривогу в укриттях 

В Україні о 20:13 була оголошена повітряна тривога. Про це повідомляють Повітряні сили, Київська міська військова адміністрація.

«Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників», – повідомила Київська обласна військова адміністрація.

«Керована авіаційна ракета, імовірно Х-59, в напрямку Чернігівщини через Сумщину», – інформували Повітряні сили.

В Україні 40 хвилин тривала масштабна повітряна тривога фото 1

Станом на 20:22 половина країни перебувала у червоній зоні.

О 20:53 було оголошено відбій. 

Нагадаємо, сьогодні унаслідок російського ракетного удару по Миколаєву, в лікарні померла одна людина.

Загалом від атаки постраждали шестеро людей, зокрема дитина.

Читайте також: Рятувальники показали наслідки атаки на Миколаїв
Теги: небезпека тривога Миколаїв рятувальники ракета дитина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Харкові прогриміли вибухи
У Харкові прогриміли вибухи
18 лютого, 00:50
На місце події поліцейські викликали саперів, які вилучили нерозірвану бомбу, начинену тротилом
У Польщі родина 80 років жила на авіаційній бомбі (фото)
20 лютого, 10:04
Масштабна повітряна тривога тривала понад годину
Масштабна повітряна тривога тривала понад годину
21 лютого, 13:21
У столиці лунав сигнал тривоги: КМДА назвала причину
У столиці лунав сигнал тривоги: КМДА назвала причину
26 лютого, 12:02
Повітряна тривога тривала менше години
Повітряна тривога тривала менше години
26 лютого, 13:27
У ніч на 5 березня в Одесі пролунала серія вибухів, унаслідок чого є пошкодження
Вибухи в Одесі, перемога Трампа на праймеріз у ще одному штаті: головне за ніч
5 березня, 06:55
В Україні масштабна повітряна тривога тривала менше пів години
В Україні масштабна повітряна тривога тривала менше пів години
7 березня, 18:19
На Хмельниччині пролунали вибухи
На Хмельниччині пролунали вибухи
10 березня, 04:55
Єврокомісія побачила небезпеку для споживачів при купівлі косметики
Єврокомісія назвала найнебезпечніший непродовольчий товар
Сьогодні, 10:20

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
20K
Розгром Чорноморського флоту РФ у Криму. Шойгу примчав рятувати ситуацію
8327
Невизнане Придністров'я заявило про атаку на військову частину
7744
Великий піст 2024: традиції, меню, правила та заборони
6272
Трамп відзначився скандальною заявою про Зеленського
6153
Помер Геннадій Москаль
5131
Росіяни повідомили про знищення українського вертольота: розвідка розповіла, що трапилося

Новини

Зеленський: У цій війні вирішується, чи вдасться Путіну розширити зону руїн у Європі та світі
Сьогодні, 20:30
В Україні 40 хвилин тривала масштабна повітряна тривога
Сьогодні, 20:18
Міненерго просить європейців збільшити можливості для експорту української електроенергії
Сьогодні, 14:21
Хмарно, місцями опади: прогноз погоди на 17 березня
Сьогодні, 06:30
День мобілізаційного працівника в Україні. Що відзначаємо 17 березня
Сьогодні, 00:00
«Звернення» Путіна: хакери дали змогу росіянам почути правду (відео)
Вчора, 15:35

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua