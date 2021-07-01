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    Угорщина без пояснень закриває два пункти пропуску на кордоні з Україною

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    З української сторони працюють усі пункти пропуску на кордоні з Угорщиною - Угорщина без пояснень закриває два пункти пропуску на кордоні з Україною
    З української сторони працюють усі пункти пропуску на кордоні з Угорщиною
    Фото: dpsu.gov.ua

    Угорська сторона перестане пропускати на свою територію осіб і транспортні засоби через пункти пропуску «Барабаш» і «Лонья»

    Угорщина припиняє пропуск у двох пунктах пропуску на кордоні з Україною з 2 липня по 30 липня. Про це повідомляє Держприкордонслужба у четвер, 1 липня.

    «Головне управління поліції Угорщини повідомило Держприкордонслужбі України про тимчасове обмеження пропуску осіб через кордон. Зокрема, з 2 по 30 липня 2021 року угорська сторона перестане пропускати на свою територію осіб і транспортні засоби через пункти пропуску «Барабаш» (з української сторони – «Косино») і «Лонья» (з української сторони «Дзвінкове»), – йдеться в повідомленні.

    При цьому не уточнюються причини такого рішення угорської влади. Держприкордонслужба просить українців враховувати вищезазначену інформацію під час планування зарубіжних поїздок.

    Також зазначається, що з української сторони всі пункти пропуску на кордоні з Угорщиною працюють.

    Нагадаємо, з 23 червня на кордоні з Угорщиною відновив роботу пункт пропуску «Дзвінкове».

    До слова, посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто дав велике інтерв'ю «Главкому».

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    Теги: прикордонники Держприкордонслужба Угорщина Україна кордон
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    Угорщина без пояснень закриває два пункти пропуску на кордоні з Україною